طريقة عمل خلطات ملح البحر لتقوية الأظافر الضعيفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:45 مساءً - يعاني العديد من النساء من أظافرهن الهشة والضعيفة، ولحرص النساء دومًا على جمال أيديهن وأظافرهن، نقدم لكِ -عزيزتي- طرقًا لتقوية أظافرك بملح البحر، حيث يُعَدُّ واحدًا من أهم وأسهل الطرق للمحافظة على صحة الأظافر، وننصحك باستخدام ملح البحر المتوافر عند العطار -وليس ملح الطعام للحصول على أظافر قوية وصحية؛ كونه غنيًّا بالمعادن التي تساعدك في علاج مشكلات الأظافر الضعيفة، والتخلص من الخلايا الميتة المحيطة، وتحفيز نمو الأظافر بالشكل الطبيعي.



خلطة ملح البحر لتقوية الأظافر

خلطة ملح البحر لتقوية الأظافر



يقضي ملح البحر على المشكلات المتنوعة للأظافر الضعيفة، خصوصًا شيخوخة جلد اليدين والجلد المحيط بالأظافر والالتهابات المؤثرة على جمال وقوة الأظافر في المجمل العام. ولإزالة هذه المشاكل، قومي بتطبيق خلطة ملح البحر لتقوية الأظافر، وأولًا قومي بنقع أظافرك في محلول مكوَّن من الماء الدافئ لمده عشرين أو خمس عشرة دقيقة، وأضيفي له ملعقتين من ملح البحر وزيت الليمون العطري وخمس قطرات من زيت جنين القمح، وكرري هذه الوصفة مرتين يوميًّا لمدة أسبوع أو حتى تتحسن حالة أظافرك، ويمكنك إزالة الجلد المحيط بالأظافر مرتين أسبوعيًّا، مع مراعاة استخدام الأدوات المعدنية في إزالتها، وافركي الأظافر واليدين بمحتويات الماسك وجففي اليدين جيدًا ثم ابرديها بالشكل المناسب لجمال يديك، ويمكنك ترطيب الأظافر الضعيفة بقطرات ماء الورد المركز واستخدام كريم اليدين المفضل لك.

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طرق بسيطة للمحافظة على جمال أظافرك

طرق بسيطة للمحافظة على جمال أظافرك



بعد أن تتحسن حالة أظافرك، تجنبي كثرة استخدام الأسيتون عند إزالة طلاء الأظافر، فهو يعمل على سرعة إزالة الطبقة الرطبة على أظافرك ويجعلها تبدو جافة، وحافظي على بقاء أظافرك في طول مناسب مائل للقِصَرِ؛ لأن الأظافر الطويلة تكون أكثر هشاشة وعُرْضَةً للكسرة بسهولة عن القصيرة ويمكنك الاستعانة بالفازلين من خلال دهن القليل منه يوميًّا على أظافرك قبل النوم، وتركه طوال الليل على أظافرك، إلى جانب تناول كميات كثيرة من الفواكه والخضروات؛ وذلك لعلاج الأظافر والحفاظ عليها صحية؛ وذلك لأنها تحتوي علي كميات كثيرة من فيتامين أ والحديد والكالسيوم، وهي عناصر مفيدة جدًّا في النظام الغذائي، ويمكنك ارتداء القفازات دائمًا لحماية يديك، وخاصة عند القيام بالأعمال المنزلية وخاصة غسل الأطباق، ويُفَضَّل ارتداء قفازات المطاط؛ وذلك حتى تبقي يديك في مأمن عن المواد الخشنة.

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