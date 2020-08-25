زيت الزيتون ضروري لشعركِ في الخريف والشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:45 مساءً - العناية بالشعر قد تختلف من موسم لآخر، فمع دخول موسمي الخريف والشتاء مثلًا، تحتاج الصبايا إلى الاهتمام بمشكلات لمعان الشعر الزائدة، بسبب تكوّن طبقة دهنية على فروة الرأس، وبعض الصبايا يعانين جفاف وتقصف الشعر بسبب غسله بالماء الساخن، وكذلك قلة شرب المياه.

لهذا أنتِ في كل الحالات بحاجة إلى ماسكات زيت الزيتون، والذي يحتوي على الكثير من الخصائص المعالجة لشعرِك، فهو يقضي على البكتريا في فروة الرأس، ويحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

ماسكات زيت الزيتون لشعر صحي في الشتاء

ماسك الزبادي وزيت الزيتون مع الصبار

جربي ماسك الزبادي وزيت الزيتون مع الصبار



- - 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- ملعقة كبيرة من هلام الصبار الطازج

- ربع كوب زبادي زبادي

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تحضير الماسك



اخلطي الزبادي وزيت الزيتون مع الصبار، ووزعيه على شعركِ، واتركي الخليط يدوم لمدة 45 دقيقة أو أكثر.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر وليس الساخن والشامبو.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا.

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زيت الزيتون مع زيت الخروع وزيت جوز الهند

جربي زيت الزيتون مع زيت الخروع وزيت جوز الهند



- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

- ملعقة كبيرة زيت خروع



اخلطي الزيوت مع بعضها البعض وضعيها على فروة الرأس.

اتركي الخليط لمدة ساعة على شعركِ، ثم اشطفيه بالماء والشامبو.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحفاظ على شعركِ صحيًّا وناعمًا، ويفضل أن تجربي هذا الماسك في الليل من أجل الاسترخاء.

ماسك زيت الزيتون



- زيت زيتون بحسب كثافة شعرِك



ضعي الزيت في المايكرويف لمدة 10 ثوانٍ.

على شعركِ المبلل ضعي الزيوت، ودلكي فروة الرأس لمدة 10 دقائق.

غطي الشعر بفوطة دافئة، واتركيه الخليط لمدة نصف ساعة.

اشطفي شعركِ بعدها الماء والشامبو.

كرري الخليط من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا.

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