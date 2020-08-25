دينا الشربيني ترتدي سلسلة تحمل حروف اسم عمرو دياب في "أماكن السهر"

لايف ستايل

لا تزال أغنية الهضبة الجديدة، "أماكن السهر"، متصدرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب ظهور الفنانة دينا الشربيني كـ "موديل" رفقة الفنان عمرو دياب بالأغنية.

اللقطات التي وثقت مشاعر حُب الثنائي كانت الأكثر جذبًا للجمهور، فضلًا عن إطلالات الفنانة المميزة والمتألقة.

وواحدة من أهم لقطات "الشربيني"، كان ظهورها بسلسلة حول عنقها، تحمل الأحرف الأولى من اسم الهضبة (ع.د) خلال إحدى مشاهد الكليب، الأمر الذي لفت الأنظار حولها، بشكل كبير وبات الرواد يتداولونها على نطاق واسع.

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يذكر أنه في 2018، دونت "الشربيني" وشم "كل حياتي" على ظهرها، والذي كان حينها بمثابة إعلان منها أنه تجمعها علاقة عاطفية بالهضبة عمرو دياب، وذلك رغم أن التاتو لا يعد ظهورا عاما بين الثنائي.

ورسمت "الشربيني"، "تاتو" يحمل اسم ألبوم عمرو دياب الأخير "كل حياتي"، على ظهرها، وكان واضحا خلال أحد المهرجانات التي أقيمت في صيف 2018، وتعمدت دينا الشربيني إظهاره للكاميرات.