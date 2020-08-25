المستعمرات في الأسقف والحوائط.. طرق التخلص من النمل الأبيض

صحة

شهدت مناطق عدة من الجمهورية، ومن بينها الإسكندرية، غزو النمل الأبيض بالملايين، وبدأ في عمل مستعمراته في الأسقف والحوائط، وذلك بسبب الحرارة والرطوبة الكبيرة في الجو، بحسب الدكتور أحمد محمد سليمان، مدرس علم الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، وعضو فريق العمل بمركز جامعة الاسكندرية لمكافحة النمل الأبيض، في تصريحات إعلامية.

وفيما يلي طرق منزلية للتخلص من النمل، بحسب موقع "جوود هاوس".

طرق التخلص من النمل

السم

يمكن الاعتماد على السم في قتل النمل، وهو عبارة عن مادة سامة تباع في المتاجر تشبه السكر، ولها تأثير فعال في التخلص منه.

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الزيوت العطرية

تطرد بعض الزيوت العطرية، النمل من المنزل، وذلك بوضع عدة قطرات منها على كرة قطنية وتمسح بها أماكن تواجد النمل في المنزل.

يمكن استخدام زيت البرتقال أو الليمون أو القرنفل أو شجرة الشاي.

محلول السكر وصودا الخبز

هذا المحلول يتم صنعه بخلط جزء من السكر مع جزء من صودا الخبز ووضع الخليط في أوعية صغيرة أو أغطية، ويتم ترك المحلول ليجذب الحشرات، فصودا الخبز قادرة على قتلهم.

الفازلين

يمكنك عمل فخ للإيقاع بالحشرات، وذلك من خلال وضع الفازلين في وعاء صغير وإضافة السكر أو الطحين لجذب الصراصير والنمل.