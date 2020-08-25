منها الأمراض الجلدية.. تعرف على أسباب تقصف الأظافر وطرق علاجها

صحة
تعانى بعض الفتيات من تقصف الأظافر المفاجئ، وهو ما يمثل مشكلة جمالية لهن، وهناك بعض الأسباب التي تسبب تقصف الأظافر، ذكرها موقع "health line".
نقص الفيتامينات
قد يرجع سبب تقصف الأظافر إلى نقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A وفيتامين C وحمض الفوليك والحديد والزنك والكالسيوم.
الأمراض الجلدية
تقصف الأظافر قد يرجع سببه أيضاً إلى بعض الأمراض الجلدية مثل فطريات الأظافر والصدفية والإكزيما أو إلى مشاكل بالغدة الدرقية.
طرق تجنب تقصف الأظافر
حماية الأظافر من الكيماويات الموجودة في المنظفات من خلال ارتداء قفازات.
تهذيب الأظافر بواسطة المبرد وليس بواسطة المقص أو المقصفة.
الابتعاد عن الأظافر الاصطناعية المصنوعة من الأكريلك.
إمداد الجسم بالعناصر المغذية كالفيتامينات والمعادن.
الإكثار من الخضروات والفواكه، خاصة فيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين" المهم لصحة وجمال الأظافر، والذي تتمثل مصادره الغذائية في البيض والمكسرات وكبد الحيوانات ورقائق الشوفان.
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