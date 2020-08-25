بسمة وهبة تعلن سفرها للعلاج: "اللهم ارچعني مجبورة الخاطر"

علاقات و مجتمع

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عن سفرها للخارج لتلقي العلاج، متمنية من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

ونشرت "بسمة" صورة لها وهي بالطائرة وترتدي الكمامة عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "رحلة علاجية خارج البلاد اللهم ارجعني مجبورة الخاطر وييسر لي الخير.. وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم".

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وتشارك بسمة وهبة في تقديم برنامج "كل يوم" على قناة ON، مع الإعلامي خالد أبو بكر، لكن صدر اليوم قرار بإيقاف البرنامج، لحين تنفيذ خطة تطويره.

وكانت كشفت الإعلامية بسمة وهبة، قبل عام، عن رحلة علاجها من مرض السرطان، عبّر منشور طويل على تطبيق "انستجرام"، قالت فيه :"بقالي فترة ساكتة ومش حابة اتكلم، الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ 25 سنة في نفس الأسبوع، وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا.. كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها للأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن التحدى مع السرطان ممكن يكون معركة خسرانة، علشان كده قررت وبعد تفكير طويل أشارككم قصة صغيرة".

وأضافت: "البعض يعرف إني أُصبت بمرض السرطان اللي هو في الحقيقة أنا وصفته إنه مش بس مرض دي معركة حقيقية ومهما الواحد اتكلم عن معركته ورحلة المرض، هيفضل من الصعب وصف بعض اللحظات اللي عدت عليه، لحظات الألم، بس النهاردة قررت أحكيلكم الزاوية الأهم للحدوتة".

وتابعت: "ما فكرتش كتير عشان إجابتي كانت قدام عيني، كانت بتتجلى في بسمة الأمل على وشوش اللي بحبهم، السبب الحقيقي اللي مخليني عايزة أحارب، عايزة أعيش «أولادي» اللي بحلم أشوفهم بيكبروا قدامي، أشوفهم بيتخرجوا، بيتجوزوا ويخلفوا! «جوزي» حب عمري اللي شوفت الخوف في عينيه، الخوف من الخسارة! «أهلي، لأخواتي»، كل دول هما أمل حياتي اللي عشانهم كان لازم أحارب وأخوض المعركة دي، كان لازم أحاول أغلبه وأحاول أعيش".