شاهد صور 21 متسابقة لـ ملكة جمال المراهقات 2020 في مصر

لايف ستايل
نشرت الصفحة الرسمية، "بنت مصر" المختصة بأخبار مسابقات ملكات الجمال المصرية، عبر "الفيسبوك"، الصور النهائية للمتسابقات، لملكة جمال المراهقات 2020 "Eco Teen Egypt".
وعقب تقديم أعداد هائلة من الفتيات، لم تتأهل سوى 21 متسابقة فقط، للمنافسة على اللقب خلال الأيام القادمة.
وخضعت الفتيات المؤهلات لجلسة تصوير، بعدسة المصور محمد فوزي، أظهرتهن بفساتين مميزة بسيطة بألوان هادئة للغاية تناسب أعمارهن، بتوقيع مصمم الأزياء أحمد مغازي.
وإليكم صور المتسابقات، للمنافسة على لقب ملكة جمال المراهقات 2020.
آلاء شريف
اريج الشيشتاوي
آية خالد
دهب تامر
فريدة حسونة
إنجي حلمي
حبيبة أحمد
هالة زلط
هداية أحمد
كنزي الزيني
لُجين وليد
مريم ياسر
ملك أشرف
ملك العشري
ملك وحيد
ملك خالد
نور محجوب
ساندي سالم
سارة حتحوت
سارة رضا
سارة روماني
يذكر أن المسابقة تهدف إلى اختيار ملكة سن المراهقة من سن 15 إلى 19 عاما، من بين المتقدمات المصريات.
من جانبها، قالت دكتورة أمال رزق رئيس المسابقة، في بيان لها، أن مسابقة هذا العام لها طابع خاص، حيث يتم تطبيق تكنولوجيا لايف عن بعد في مسابقات ملكات الجمال، وسوف يتم اتباع نظام مختلف هذا العام لمراعاة المعايير الصحية لوزارة الصحة والحكومة المصرية.
وتابعت، أن معظم الأنشطة تتم «أون لاين» من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، والذي يتم من خلاله التسجيل «أون لاين»، وفحص طلبات التقديم مرفق معها فيديوهات قصيرة تقوم بها المتقدمات بالتعريف بأنفسهن والهدف من اشتراكها في المسابقة التي تنتهي في أكتوبر القادم.
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