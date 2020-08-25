محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: هناك عدد من العلامات المرضة التي تنذر الشخص بالإصابة بنزيف في المخ، والتي تستدعي الذهاب إلى الطبيب المختص على الفور، لتجنب التعرض للإصابة بمضاعفات صحية خطيرة، قد تصل إلى حد الوفاة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تستدعي زيارة الطبيب.. 7 علامات مرضية تنذرك بنزيف المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.