شاهد.. أجمل وأسوأ فساتين زفاف النجمات في حفلات زفافهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

ليس بالضرورة أن تكون كل فساتين المشاهير أنيقة وجذابة ومناسبة، فهناك من لا يعرف اختار ما يليق مع قوام جسمه أو مع المناسبة.

وعندما يتعلق الأمر بيوم الزفاف والفستان، فتحلم كل الفتيات بهذا اليوم منذ صغرهن ويفكرن فيه بكل تفاصيله بدءا من الفستان مرورا بالبوكيه ووصيفات العروس.

وهناك من وفقن في اختيار فستان الزفاف من النجمات والمشاهير، وأخريات ظهرن في حفل زفافهن بفساتين سيئة، بحسب موقع "the richest"، وهم:

1- أجمل الإطلالات:

كيت ميدلتون

لا شك في أن الأفراح الملكية يشاهدها الناس من حول العالم، لذا يهتمون بأناقتهن ليتباهوا أمام العالم كله، حيث شاهد حفل الأمير ويليام وكيت ميدلتون ملياري شخص عام 2011. واختارت كيت فستانا أنيقا من تصميم سارك بيرتون من العلامة التجارية الشهيرة ألكسندر ماكوين.

جيسا دوجار:

ارتدت الفنانة الأمريكية جيسا دوجار فستان زفافها باللون الوردي الشاحب يشبه اللون الأبيض إلى حد كبير، ولكنها أرادت أن تحدث اختلافا وتخرج عن قالب فستان الزفاف الأبيض التقليدي.

جيول:

اختارت مغنية البوب الأمريكية فستان أبيض مصنوع من الدانتيل وأضافت لمستها الرقيقة التي أضفت الأناقة على إطلالتها، والفستان نفسه من تصميم Monique Lhuillier.

روندا روزي:

لم نكن نتوقع أن تكون المصارعة الأمريكية روندا روزي على قائمة أفضل الملابس، خاصة لحفلات الزفاف، لأنها فتاة صعبة في اختياراتها وتنسيقها للملابس، لكنها في الواقع تعمل بشكل جيد عندما يتعلق الأمر باختيار فساتينها الرائعة.

فستانها كان مفاجأة بالتأكيد لأننا لم نتوقع منها أن تختار شيئًا يضفي عليها مزيد من الأنوثة، وفستانها مطرزًا بالكامل وهو من تصميم جاليا لاهاف مصممة الفستان.

لورين كونراد:

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ظهرت مصممة الأزياء لورين كونراد وهي ترتدي في حفل زفافها. هي ترتدي فستان تطغي عليه الفخامة، فهو مصنوع من الدانتيل.

كيم كارداشيان:

جذبت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان الأنظار في حفل زفافها بفستانها المميز الأنيق الذي تناسب مع قوامها وبين رشاقتها وهو من توقيع مصمم الأزياء العالمي ريكاردو تيسكي من دار جيفنشي.

2- أسوأ الفساتين:

أنجلينا جولي:

اعتمدت النجمة العالمية أنجلينا حولي في تزيين فستان زفافها على أشكال ملونة، رسمها أطفالها الستة، ثم طبعتها على الفستان

ويقول "the richest" أنه حتى بدون الرسومات الملونة فهو فستان غير ملهم وتقليدي.

سيلين ديون:

يعد فستان زفاف المغنية الأمريكية سيلين ديون ضمن قائمة الفساتين الأسوأ على الإطلاق، وبالرغم من ذلك إلا أن تكلفته تصل إلى 25000 دولار، شامل الدانتيل فقط دون حساب فصوص السواروفسكي ما جعله يبدو مبهرجا

جوين ستيفاني المدرج:

لسوء الحظ اختارت المغنية الأمريكية جوين ستيفاني فستانا غير مميز لم يعطيها إحساسا فريدا بالأناقة.

كاتي برايس:

تزوجت الفنانة الأمريكية كاتي برايس ثلاث مرات وفي كل مرة كان فستانها غريب، ودائما تبدو غير أنيقة.

والفستان عبارة عن تنورة من التل بعرض خمسة أمتار، بالإضافة إلى ذيل يبلغ طوله سبعة أمتار، وبه الآلاف من البلورات السواروفسكي المصنوع يدويا.