علامات تحذيرية تؤكد أنه حان الوقت لاستبدال مرتبتك الفايبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

يقضي معظم الناس ما بين ربع وثلث حياتهم في السرير، ومع ذلك، قد يكون شراء مرتبة فايبر أمرًا شاقًا.

ونقل موقع "insider" عن سانثوش توماس، ماجستير في إدارة الأعمال، والمدير الطبي لمركز كليفلاند كلينيك لصحة العمود الفقري، بإنجلترا، قوله بأن العمر الافتراضي للمرتبة الفايبر يختلف حسب ثلاثة عوامل، وهي كالتالي:

1. كم مرة تنام على الفراش؟

هل تنام على مرتبتك كل ليلة أم أنها في غرفة الضيوف؟ تقول جمعية النوم الأمريكية (ASA) إن معظم المراتب ستبدأ في الانهيار بمجرد أن تنام عليها لمدة 9 سنوات تقريبًا، وقد تدوم المرتبة لفترة أطول إذا كانت في غرفة الضيوف أو إذا كان الطفل يستخدمها.

2. ما مقدار الوزن الذي تدعمه مرتبتك؟

إذا كنت تضع 250 رطلاً (113 كيلوجراما) أو أكثر على مرتبتك كل ليلة، فقد ينتهي عمرها بشكل أسرع من 7 إلى 10 سنوات، كما يقول جوناثان إس.كيرشنر طبيب فيزيائي في مستشفى الجراحة الخاصة ببريطانيا.

إذا أمكن، يجب على الأشخاص في هذه السيناريوهات البحث عن أسرّة ذات كثافة رغوة أعلى أو تلك المصنوعة من اللاتكس.

3. ما هو نوع الفراش لديك؟

تقول "ASA" إن نوع المرتبة مهم، ومن المرجح أن تدوم المراتب المصنوعة من اللاتكس، وكذلك تلك المصنوعة من الرغوة، لمدة 10 سنوات.

تميل الأسرّة ذات النوابض الداخلية إلى الانهيار قبل علامة 10 سنوات لأن الينابيع قد تفقد مرونتها في وقت أقرب، وعادة ما تدوم مراتب الزنبرك الداخلي 4-6 سنوات.

المراتب المائية والمراتب الهوائية عرضة للانفجار، خاصة إذا كنت تضع 200 رطل (90 كم) أو أكثر عليها كل ليلة، وتدوم أنواع المراتب هذه عمومًا لأقل قدر من الوقت، بضع سنوات فقط.

علامات تحذيرية تؤكد أنه حان الوقت لاستبدال مرتبتك:

المراتب القديمة ليست فقط مزعجة، بل تؤدي إلى مشاكل صحية أيضًا. فيما يلي أربع علامات واضحة على أن الوقت قد حان لاستبدال مرتبتك.

1. ضعف مرتبتك

يجب أن تفكر في الاستبدال إذا كانت مرتبتك تتدلى، أو إذا كانت هناك نوابض تنفجر، وإذا كنت تستيقظ يوميا وتشعر بالألم، خاصة في رقبتك أو كتفيك أو وركيك أو ظهرك، فقد لا تدعمك مرتبتك بشكل صحيح بعد الآن.

يمكن أن يتسبب النوم على مرتبة متدلية في ضعف محاذاة العمود الفقري، لذا إذا شعرت أن سريرك "أرجوحة شبكية"، فمن المحتمل أنها لا تدعم عمودك الفقري أو قلبك. يجب أن تبحث عن بديل.

2. تسبب مرتبتك نوبات الحساسية أو الربو

تتعرق كل ليلة وتودع ملايين خلايا الجلد في سريرك، وهو وليمة للبكتيريا وعث الغبار، لذلك، بمرور الوقت، يمكن أن تصبح المراتب أرضًا خصبة لهذه الآفات الصغيرة، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو، يمكن أن يكون عث الغبار سببًا رئيسيًا لنوبات الربو.

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في دراسة واحدة نُشرت في عام 2002 في المجلة الأوروبية للحساسية والمناعة السريرية وأجريت في شمال النرويج، وجد الباحثون براز العث في 40.5٪ من المراتب الرغوية التي لا تحتوي على أغطية.

وإذا وجدت أن الربو يشتعل في كل مرة تذهب إلى النوم، فهذه علامة على أن الوقت قد حان إما لغسل ملاءاتك أو استبدال مرتبتك.

3. بقع سوداء

بالإضافة إلى احتوائها على البكتيريا وعث الغبار، قد تكون مرتبتك أيضًا جاهزة للاستبدال إذا رأيت بقعًا سوداء عليها، وهي علامة على العفن، قد يؤدي العفن أيضًا إلى حدوث تفاعل تحسسي.

4. موبوءة ببق الفراش

يعد بق الفراش أيضًا مشكلة في المراتب، وقد يكون من الصعب التخلص منها، وتقول "ASA" إن الوقت قد حان لاستبدالها.

المراتب القديمة يمكن أن تعيق نومك

النوم الجيد مهم للغاية للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية السليمة. فيما يلي بعض الفوائد الصحية العديدة للنوم الجيد:

1- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

2- تحسين الذاكرة بسبب وظائف الدماغ المناسبة.

3- الرفاهية العاطفية ونوعية حياة أفضل في النهاية.

4- تلعب المراتب دورًا رئيسيًا في النوم السليم جزئيًا من خلال دعم محاذاة العمود الفقري. المحاذاة المحايدة للعمود الفقري هي عندما يتماشى الحوض والقفص الصدري والجمجمة مع بعضها البعض.

ويقول جوناثان إس.كيرشنر طبيب فيزيائي في مستشفى الجراحة الخاصة ببريطانيا، إن معظم الناس، سواء كانوا ينامون على جانبهم أو ظهرهم أو معدتهم، يجب أن يحاولوا الحفاظ على محاذاة العمود الفقري المحايدة عند النوم، مشيرا إلى أن الاستيقاظ مع الأوجاع والآلام، أو الشكاوى من النوم غير المنتظم، هي علامات على عدم انتظامك في الليل.

يمكنك إطالة عمر مرتبتك

للحفاظ على مرتبتك ومنع الترهل لمدة 8 سنوات على الأقل، توصي ASA بتدويرها من الرأس إلى أخمص القدمين كل بضعة أشهر على الأقل.

يمكنك أيضًا التفكير في استخدام واقي مرتبة للحفاظ عليها نظيفة وتقليل عث الغبار، إذ تقول "ASA" إنها تولي اهتمامًا خاصًا لمنع البلل في مرتبتك، والتي يمكن أن تؤدي إلى العفن أو العفن الفطري. ابحث عن واقي مرتبة مقاوم للماء ويمنع أيضًا بق الفراش.

ويحذر "توماس" من أن هذه الأعراض يمكن أن تكون أيضًا علامات على تطور المرض التنكسي. إذا لم يؤدِ تدوير المراتب إلى حل المشكلة، فعليك التفكير في تحديد موعد مع طبيبك.