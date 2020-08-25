أضرار متعددة لانخفاضه.. 6 طرق لرفع الهيموجلوبين عند الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يؤدي اتباع الأطفال لبعض العادات الغذائية غير الصحيحة، إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين بالدم، مما يعرضهم للكثير من المشكلات الصحية مثل التعب العام، والصداع، وقلة التركيز، وضعف التحصيل الدراسي، وقد يؤدي في بعض الحالات أيضًا لاضطرابات في النمو خاصة في مراحل الطفولة المبكرة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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