أفضل 3 أماكن مصرية لقضاء شهر العسل في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

بعد أشهر من الغلق لمواجهة تفشي فيروس كورونا، عادت المدن الساحلية والسياحية إلى العمل مرة أخرى، بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية.

ومن إن يفكر الشخص في حفل زفافه، تبدأ عادة رحلة البحث عن وجهات شهر العسل. فهي رحلة مهمة للغاية، حيث يجب أن تكون رومانسية وهادئة ومثالية تمامًا.

نذكر لكم بعض وجهات شهر العسل في مصر، في ظل تفشي فيروس كورونا، مع ضرورة أخذ احتياطاتنا الوقائية ضد هذا الوباء، وهي وفق ما ذكر موقع هيئة تنشيط السياحة، كالتالي.

سهل حشيش:

يقع سهل حشيش على بعد 18 كم من الغردقة، وهو منتجع خليج يقع على ساحل البحر الأحمر المصري.

تم تصميم المنتجع بأكمله على طراز الأرابيسك، حيث يقدم أفضل الفنادق والإقامات لقضاء شهر العسل.

على الرغم من أن المنتجع يوفر العديد من الأنشطة المائية، إلا أنه معروف في الغالب بشواطئه الرائعة ورماله البيضاء النقية.

لقضاء شهر عسل مثالي مفعم بالرومانسية، فسهل حشيش هو المكان المناسب، توفر الفنادق هناك غرفًا مزودة بحمام سباحة خاص مع أحواض المياه الساخنة الضخمة وأجواء رومانسية لا مثيل لها.

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دهب:

دهب هي مدينة ساحلية خلابة أخرى تقع على بعد 500 كم من القاهرة، وتتميز دهب بموقعها الساحر على البحر الأحمر الذي يخطف الأنفاس بعجائبه النفيسة تحت الماء والذي يطل أيضًا على الصحراء.

في دهب، يمكنك التمتع بمجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك تسلق الصخور وركوب الأمواج شراعيًا والمشي في الصحراء والغطس والغوص.

تمزج دهب بين الإقامة الملائمة للميزانية إلى جانب أسلوب الحياة العصري الهادئ، وتظل دهب وجهة بديلة لقضاء شهر العسل ومكانًا رائعًا للرياضات المائية.

الأقصر وأسوان

وأخيرًا، بالنسبة لأولئك الأزواج الذين يحبون التاريخ والمناظر الرائعة التي تطل على نهر النيل، فإن الأقصر وأسوان هما بالتأكيد الوجهة المناسبة.

إن أفضل طريق لزيارة الأقصر وأسوان، هو من خلال رحلة نيلية فاخرة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام يمكنك حجزها.

وعادةً ما تتولى هذه المراكب ترتيب الرحلات السياحية للمعالم التي يجب مشاهدتها، لذلك لن يفوتك أي شيء. عد بآلة الزمن إلى الوراء مع المعابد المصرية القديمة والمعالم الأثرية وتأمل ضفاف النيل المبهرة في هذه الأثناء.