"سهير" تقيم دعوى طلاق: "بلدي ومش عايزني ألبس مايوه"

علاقات و مجتمع

Advertisements

رفعت "سهير.م"، دعوى خلع من زوجها البالغ من العمر 31 عاما، أمام محكمة الأسرة حملت رقم 3548، وذلك لاستحالة العشرة بينهما، خاصة مع غيرته المرضية عليها، بحسب حديثها لـ"هن".

وقالت الزوجة إنها شعرت في البداية بوجود اختلافات اجتماعية بينهما، ولكنها ظنت أنها ستتلاشى بعد الزواج وهو ما لم يحدث، "أسرته كانت مختلفة عننا شوية منغلقين ومستواهم أقل مننا شوية، هو مهندس ديكور ومكنتش فاكرة الحال هيبقى كده، اتعرفت عليه لما كان بيعمل ديكور أوضتي".

وأكملت حديثها أنه شديد الغيرة عليها، ودوما ما يملي عليها ما يجب فعله، "بيدخل في كل حاجة في حياتي لبسي وأصحابي وحتى علاقتي بأمي وأبناء خالي اللي زي أخواتي.. أول مرة اتخانقنا كانت يوم الخطوبة بسبب إن ابن خالي سلم عليّ وباسني فقلب بوزه طول الخطوبة، وبعدها عمل مشكلة بحجة إنه عيب وإنه من أسرة تقليدية وميصحش إني أسلم على ابن خالي أو حد من أصحابي وأبوسه مع إن دول زي أخواتي لكن هو كان طبعه بلدي وكنت فاكرة إنه هيتغير بعد الجواز".

ترغب "سهير" في التحرر مما وصفته بـ "السجن" داخل بيتها، لأن زوجها يملي عليها ما يجب فعله في كل يوم، "مفيش خروج مع أصحابي وطبعا بنات بس ولبسي كله مش عاجبه ومفيش مايوه لا بكيني ولا عادي، مش عايزني أنزل البسين أو البحر في أي مكان حتى لو هو معايا، ممنوع عليا أعمل أي حاجة في حياتي غير أقعد في البيت بس، حتى الكوافير لازم مامي تكون معايا.. وأخرها طلب مني ألبس الحجاب زي والدته".

وعندما طلبت سهير الطلاق، رفض "قالي ده نظامه عشان كدة رفعت خلع".