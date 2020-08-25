لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تشيد بـ "بكره هنعيش" لمحاربة التحرش

علاقات و مجتمع

أشادت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، بالرسالة الفنية التي أنجزها الكاتب الصحفي والإعلامي جابر القرموطي، ومجموعة من الموسيقيين والأطفال، تحت اسم "بكرة هنعيش"، وهي عبارة عن أغنية أطلقها "القرموطي" عبر قناته الخاصة على منصة "اليوتيوب".

وتحرص اللجنة والمجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، على دعم كل ما يمثل الجدية والانضباط بقواعد الكود الأخلاقي لصورة المرأة في الإعلام من أعمال "إعلامية، فنية، غنائية، سينمائية وغيرها"، واتساقا مع الكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام الصادر عن اللجنة عام 2018، وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

على الجانب الآخر، ترفض لجنة الإعلام، الظواهر الإعلامية الشاذة أخلاقياً ومجتمعياً، في حين تحرص على تشجيع الأعمال الإعلامية الجادة بكافة تصنيفاتها التي من شأنها الدعم الإيجابي لقضايا المرأة، وذلك نابع من الدور الحيوي الهام الممثل في دور الإعلام وقدرته الحالية غير المحدودة على توعية المجتمع بالقضايا والظواهر المجتمعية التي تتعرض لها المرأة المصرية.

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وأعلنت اللجنة اختيار "بكرة هنعيشها" لعدة أسباب، يأتي على رأسها الاهتمام بالمضمون والرسالة، حيث وجه العمل الفني لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي بأسلوب فني وراق وبسيط، وعبر عناصر عمل من الفتيات والأطفال، ومن خلال توظيف عالمي لنقل الرسالة الغنائية من خلال ترجمته للغة الإنجليزية، وأيضا الحرص على ترجمته بلغة الإشارة.

وأشادت اللجنة بحرص العمل على الاهتمام بذوي الهمم، كما أن القائمين على العمل الفني أحسنوا توظيف بعض الأشخاص منهم داخل العمل الغنائي، حيث أن واضع اللحن الموسيقى أستاذ بكلية التربية الموسيقية (كفيف)، ومترجمة العمل إلى لغة الإشارة فتاه (صماء).

وأشارت اللجنة إلى إعجابها بالتفاعل المجتمعي الذي وصل بالمشاهدات لتتجاوز "المليون" مشاهدة في وقت قصير من قبل رواد ومستخدمي المنصات الإلكترونية.

وتعتبر قضية التحرش الجنسي من القضايا التي يضعها المجلس على أولويات أعماله للقضاء عليها، و تؤكد لجنة الإعلام بالمجلس مساندتها لكل عمل إعلامي هادف ومحترم وجاد في سعيه لمساندة قضايا المرأة المصرية.

وأبدت لجنة إعلام المجلس القومى للمرأة إعجابها بكافة عناصر العمل الفني الغنائي "بكره هنعيش"، وترحب بالتعاون المشترك مع الإعلامي جابر القرموطي، في إطار خطة عمل لتفعيل رسالة القضاء على الظواهر المرفوضة والدخيلة على مجتمعنا المصري مثل "التحرش والتنمر".