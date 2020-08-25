علاقات و مجتمع
انتقادات لاذعة وجهتها الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للأشخاص الذين يقومون بالمجاهرة بأعمال الخير ويقومون بتصوير الأشخاص الذين يساعدونهم.
وغردت الفنانة بتويتة، قالت خلالها، "مش ضروري كل واحد بدو يعطي كيس رز يصّور إرحموا عزيز َقوم ٍذلّ".
تفاعل الكثير من متابعي الفنانة مع تغريدتها، وانهالت التعليقات عليها، وكان من أبرزها: "أسوأ أنواع المساعدات والصدقات التي يتبعها من أو أذى، للأسف الشديد.. صار كل واحد بده يعمل خير أو يساعد أسرة فقيرة أو شخص يصور اللي بعمله كصور أو كفيديو وبنشره بوسائل التواصل والإعلام، ياريت الناس تفهم وتقدر".
وكانت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، ردت على التساؤل الخاص بطائفتها الدينية، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".
وغردت "حجازي": "يسألونني أنتِ سنية أم شيعية.. أقول أنا من طائفة رسولنا الكريم.. إن كان سنياً فأنا سنية، وإذا كان شيعياً فأنا شيعية، الإجابة لكم".
وأضافت: "الحمد لله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن الكريم.. الذي يرشدنا للحق.. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الطائفية بدعة سياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي تنتقد المجاهرين بأعمال الخير: ارحموا عزيز قوم ذل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.