أمل حجازي تنتقد المجاهرين بأعمال الخير: ارحموا عزيز قوم ذل

علاقات و مجتمع

انتقادات لاذعة وجهتها الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للأشخاص الذين يقومون بالمجاهرة بأعمال الخير ويقومون بتصوير الأشخاص الذين يساعدونهم.

وغردت الفنانة بتويتة، قالت خلالها، "مش ضروري كل واحد بدو يعطي كيس رز يصّور إرحموا عزيز َقوم ٍذلّ".

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تفاعل الكثير من متابعي الفنانة مع تغريدتها، وانهالت التعليقات عليها، وكان من أبرزها: "أسوأ أنواع المساعدات والصدقات التي يتبعها من أو أذى، للأسف الشديد.. صار كل واحد بده يعمل خير أو يساعد أسرة فقيرة أو شخص يصور اللي بعمله كصور أو كفيديو وبنشره بوسائل التواصل والإعلام، ياريت الناس تفهم وتقدر".

وكانت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، ردت على التساؤل الخاص بطائفتها الدينية، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

وغردت "حجازي": "يسألونني أنتِ سنية أم شيعية.. أقول أنا من طائفة رسولنا الكريم.. إن كان سنياً فأنا سنية، وإذا كان شيعياً فأنا شيعية، الإجابة لكم".

وأضافت: "الحمد لله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن الكريم.. الذي يرشدنا للحق.. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الطائفية بدعة سياسية".