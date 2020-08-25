مدرس علم حشرات يكشف طرق علاج قرص النمل: يغزو المنازل بالملايين

صحة

ازدادت أعداد النمل الأبيض، بشدة في عدة مناطق من الجمهورية، وخاصة الإسكندرية، وذلك بحسب ما قال الدكتور أحمد محمد سليمان، مدرس علم الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة في جامعة الاسكندرية، وعضو فريق العمل بمركز جامعة الاسكندرية لمكافحة النمل الأبيض في تصريحات إعلامية.

وقال "سليمان" إن مستعمرات النمل الأبيض تنشط بشدة في الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، ويصل عددها الحالي إلى ملايين، وتسكن مستعمراتها في الأسقف والحوائط، وتخرج في مجموعات كبيرة من باطن الأرض إلى شقق المواطنين.

وفيما يلي يقدم موقع "هن"، بعض الطرق المنزلية لعلاج قرص النمل بسهولة وسرعة.

الحرارة

يجب الابتعاد عن الحرارة تماما، فور التعرض لقرص النمل، لأنها تؤدي لزيادة التورم والالتهاب والحكة وفي حال زادت قرص النمل يجب التوجه للطبيب.

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الهيستامين

استخدم مضادات الهيستامين وكريم الهيدروكورتيزون لتخفيف الحكة.

إذا كانت اللدغة كبيرة ومؤلمة للغاية فقد يعطيك طبيبك مضادات الهستامين والستيرويدات الطبية.

الثلج

يمرر الثلج لمدة 15 دقيقة ثم راحة، ثم مرره 15 دقيقة أخرى لتخفيف القرص، والتورم على المنطقة المصابة.

يمكنك وضع الثلج في منشفة، ولكن لا تضع الثلج مباشرة على جلدك.