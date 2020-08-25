نقدم لك أنماط البوت الأكثر شعبية في موسم الخريف 2020

من الصعب تصديق ذلك، لكن موسم الصيف قد أوشك على الانتهاء، ما يعني أن الخريف قادم، لهذا يمكنك استغلال الأسابيع الثلاثة المتبقية للتفكير في الاتجاهات المميزة التي يجب أن تحتضنيها في الموسم المقبل.

الخريف هو موسم أحذية البوت بامتياز، وفي حين أن هناك بعض الصور الظلية من البوت التي تظل صالحة لكل موسم على مدار العام، مثل البوتات الكلاسيكية وما شابه، فإن خريف 2020 سيشهد ظهور مجموعة كاملة من الأساليب برزت بقوة على أغلب مدرجات العلامات التجارية الكبرى، وتنوعت بين الأنماط المميزة والملفتة للأنظار والأنماط المريحة ذات التصميم المينيماليست والتي يمكن دمجها مع أي زي.

اكتشفي معنا أبرز 5 أنماط البوت الأكثر شعبية في موسم الخريف المقبل:

هل تبحثين عن خيار مريح بشكل خاص؟ ننصحك بحذاء البوت ذي النعل السميك والذي سيبقى حاضرا بقوة في مشهد الموضة لخريف 2020، نسقيه مع الجينز أو البناطيل الرياضية أو التنانير، واستمتعي بأفضل الإطلالات الخريفية.

يمكنك الحصول على هذا النمط من البوت من العلامة الأيقونية دكتور مارتنز أو متجر الأزياء السريعة مانغو بأسعار تتراوح بين 130 و250 دولاراً فقط.

أحذية البوت الأنيقة

يمكنك الحصول على هذا النمط من البوت من العلامة الأيقونية دكتور مارتنز أو متجر الأزياء السريعة مانغو بأسعار تتراوح بين 130 و250 دولاراً فقط.

لا زالت البوتات السوداء الكلاسيكية تحظى بمكانة عالية في مشهد الموضة، لكن الصور الظلية التي تحتوي على القليل من الإضافات البارزة مثل المرصعة بالدبابيس أو ذات الكعب المتباين، ستكون أيضًا في مقدمة اتجاهات البوت لهذا الموسم.

أحذية البوت المزينة بالسلاسل

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ظهرت السلاسل الذهبية المكتنزة على كل شيء من الإكسسوارات إلى الأزياء، كما ظهرت على أساليب البوت لخريف 2020 سواء كشريط في المقدمة أو على الكاحل أو حتى في منتصف الكعب.

أحذية البوت بالنعل المكتنز

تعد من أبرز الصور الظلية التي تتمتع دائمًا بحضور قوي خلال أشهر الخريف والشتاء كخيار عملي ومريح وعصري يمكن ارتداؤه مع مختلف القطع في خزانة الملابس.

أحذية بوت فوق الركبة

أتت أحذية البوت العالية فوق الركبة في مجموعة متنوعة من الطبعات والأقمشة والألوان لموسم خريف 2020، وقد عادت إلى دائرة الضوء بفضل ظهورها الكبير على مدرجات أشهر المصممين العالميين.

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