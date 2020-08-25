10 حيل للاستمتاع بأحذيتك الجديدة حتى لا تضر قدمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الأحذية الجديدة تبدو جميلة، ولكن بسرعة تختفي هذه السعادة بعد ساعات قليلة من ارتدائها، بسبب الندوب والبثور المصحوبة بألم وصعوبة في المشي.

ولهذا يستعرض "الخليج 365"، 10 حيل رائعة للاستمتاع بأحذيتك الجديدة، دون الشعور بالآلام، وفق ما نقل موقع "برايد سايت" الأمريكي.

1- الضمادات الكلاسيكية (اللاصق الطبي):

وضع اللاصق الطبي على منطقة الاحتكاك (عظم الكعب) قبل ارتداء الحذاء سيمنع الاحتكاك وبالتالي يقضي على البثور، خاصة عند ارتداء الكعب.

2- بودرة التلك:

يمكن أن يقلل مسحوق التلك من قوة الاحتكاك على سطح القدم، لذا قومي برش القليل من البودرة على قدميكي قبل ارتداء حذائك، وإذا كنت لن ترتدي الجوارب، فتأكد من أن قدميك ليست مبتلة.

3- الجوارب السميكة والحرارة:

من الأفضل أن ترتدي زوجا من الجوارب السميكة ثم حذائك المفضل، ويمكنك أيضا تمرير مجفف الشعر على الأجزاء الضيقة من الحذاء، ثم الانتظار حتى يبرد الحذاء تماما، ويساعد ذلك على تمدد المادة التي صنعت منها الأحذية بفعل الحرارة، وتصبح أكثر مرونة ونعومة، وهذه الحيلة تعمل فقط على المواد الطبيعية، مثل الجلد.

4- مزيل العرق:

المناطق الأكثر إصابة هي الحدود الجانبية لقدمك وعظم الكعب وأصابع القدم، وللتخلص من الاحتكاك الناتج بين الحذاء وقدمك، ضعي القليل من مزيل العرق على المنطقة المصابة.

5- نعال سيليكون:

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هذه الواقيات متوفرة في الصيدليات ومتاجر تقويم العظام وحتى عبر الإنترنت، وتأتي بأشكال مختلفة (نعل كامل الحجم، أغطية كعب، أغطية أصابع)، حتى تتمكن من تكييفها مع المنطقة المصابة.

6- الثلج:

قومي بملء كيسا بلاستيكيا بالماء ثم ضعيه داخل حذائك، ثم ضعيه في الفريزر، وقومي بتجميده طوال الليل، وعند إخراجه في الصباح، ستلاحظين أن حذائك أصبح أوسع.

7- الكحول والورق:

قومي برش كمية كافية من الكحول على المناطق الضيقة من داخل الحذاء حتى تصبح مبللة، ثم احشو الحذاء بورق طوال الليل، وكلما زاد الورق الذي تستخدميه، سوف تحصلين على نتائج أفضل، وفي الصباح قومي بإزالة الورق، ثم ارتداء الحذاء حتى يأخذ شكل قدميك.

8- كريم الترطيب:

ضعي بعض الكريم المرطب داخل الحذاء، مع الانتباه إلى مناطق الكعب وأصابع القدم، وسوف يعمل المرطب على تنعيم الجلد وسهولة ارتداء الحذاء في اليوم التالي.

9- البطاطس:

يمكنك وضع حبة بطاطس نظيفة داخل الحذاء وتركها طوال الليل، لمنع الحكة بالجلد، عند ارتداء الحذاء. وعادة، لا تترك البطاطس أي رائحة، ولكن فقط للتأكد من عدم وجود بطاطس في حذائك، امسحها بقطعة قماش مبللة.

10- الإسكافي:

ربما يكون هذا هو الخيار الأكثر موثوقية بالنسبة لك، لأن معظمهم لديهم أجهزة خاصة تعدل أحذيتك حسب طلبك، وعلى سبيل المثال، يمكن للإسكافي أن يمد حذائك بسهولة حتى لا يؤلمك بعد الآن.