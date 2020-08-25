لصنع الشكولاتة وحفظ الأعشاب.. 7 استخدامات أخرى لعلبة مكعبات الثلج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

لا تخلو ثلاجة من علب مكعبات الثلج، وغير تلك الاستخدام التقليدي لهذه العلب، هناك استخدامات أخرى يمكنك الاعتماد عليها في صنع أشياء غير الثلج، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "ehow".

مكعبات أعشاب:

تمنح الأعشاب نكهات مميزة للطعام، وللحفاظ على النكهة الطازجة لاستخدامها لاحقًا، قم بتعبئة علبة مكعبات الثلج بالأعشاب وتغطيتها بزيت الزيتون. عندما تريد هذه النكهة، يمكنك ببساطة إخراج مكعب من الفريزر وإضافته إلى وجبتك.

ويمكنك تجميد الأعشاب أو الزهور الطازجة لاستخدامها كزينة رائعة وعملية للكوكتيلات والمشروبات المثلجة، فقط تذكر تخصيص علب منفصلة للمكونات اللذيذة، لئلا تكتسب مكعبات الثلج العادية نكهات غير مرغوب فيها.

المرقة:

عندما تصنع كمية من المرق، أو عندما يكون لديك بقايا من فتح حاوية من المتجر الذي اشتريته، قم بالوصول إلى أقرب علبة مكعبات ثلج فارغة، يمكنك ترك المكعبات في الدرج بمجرد تجميدها، أو الاحتفاظ بها في كيس الفريزر لتحرير الدرج لاستخدام آخر.

في كلتا الحالتين، ستتمكن من الوصول إلى الفريزر الخاص بك في أي وقت تريد فيه مكعبًا أو اثنين من المرق الجاهز لإعداد الحساء أو الصلصة.

مكعبات ليمون:

اصنع مكعبات ثلج بالليمون، سيكون لديك دائمًا لإضافته إلى عصير الليمون أو بعض الوصفات. وينطبق الشيء نفسه على أي عصير فواكه آخر، يمكن إضافة العصائر المحلاة إلى العصائر، أو استخدامها كما هي في مشروبات الكوكتيل المتوافقة مع النكهة.

إنها سهلة الاستخدام للطهي والخبز أيضًا لإضافة نكهة مميزة أو لإذابة الثلج واستخدامها في الصلصات.

قوالب شكولاتة:

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يستخدم صانعو الشوكولاتة المحترفون قوالب البولي كربونات الصلبة لصنع الشوكولاتة الخاصة بهم، لكن علب مكعبات الثلج الخاصة بك هي بديل مقبول للمنزل (خاصة النوع ذي الأشكال الفاخرة).

قم بإذابة الشوكولاتة الخاصة بك ووضعها في الأكواب، ثم قم بتدويرها للتأكد من أن الداخل مغطى بالتساوي، وبمجرد أن تتماسك الشوكولاتة، املأها بالحشو الذي تختاره، ثم ضع طبقة أخرى من الشوكولاتة المذابة.

مكعبان معجنات:

في أي تجمع، من المؤكد أن صينية كبيرة من المعجنات الصغيرة الحجم ستحقق نجاحًا كبيرًا، لكن تكمن الصعوبة الوحيدة في أنها مملة وتستغرق وقتًا طويلاً في صنع الطريقة التقليدية، لذا توفر علب مكعبات الثلج وسيلة لتسريع العملية.

ما عليك سوى تغليف الصينية بورقة من العجين، وملء التجاويف بحشوة حلوة أو مالحة من اختيارك، ثم ادهن حواف العجين بالماء أو الحليب أو غسل البيض، ثم ضع ورقة أخرى من العجين في الأعلى واضغط عليها بقوة، ثم اقلبها على لوح تقطيع واقطع المعجنات الفردية. اخبزهم على الفور، ثم جمدهم حتى موعد اللقاء التالي.

نكهة للطعام:

غالبًا ما يعتمد الطهاة المخضرمون على المكونات العطرية المطبوخة لوضع نكهة في أطباقهم. قد يشمل ذلك البصل بالكراميل أو الثوم المحمص أو أحد التركيبات العديدة للمكونات، وكلها تستغرق وقتًا وصبرًا.

إذا كنت تأخذ الوقت الكافي لعمل دفعة على أي حال، فقم بعمل المزيد واحفظها في علب مكعبات الثلج. في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى البعض، سيكون جاهزًا وقريبًا من الفريزر الخاص بك.

حافظة للأدوات الصغيرة:

حتى الأشخاص الأكثر ترتيباً وتنظيماً، غالباً ما يكون لديهم درج حيث تسود الفوضى، وهذا يتضاعف لأي شخص يشتغل بالهوايات والحرف اليدوية.

بالنسبة للأغراض الصغيرة، يمكن أن تتضاعف صواني مكعبات الثلج كمنظم درج مناسب للمساعدة في الاحتفاظ بالأشياء في مكانها، ويمكن أن تحتوي صواني مكعبات الثلج على أي شيء من البراغي الصغيرة إلى أدوات الصيد، ومن البكرات إلى الخرز.