كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تعد النظارة الشمسية من قطع الإكسسوارات المهمة لدى الكثير من السيدات والرجال، ولا تكتمل إطلالتهم إلا بها، وتنسيقها مع الملابس المختلفة.

ومؤخرا تعددت موديلات النظارات الشمسية بين المستديرة والبيضاوية والمربعة وغيرها، بعد أن كانت في الماضي على شكل دائري فقط، ودائما ما تسعى الماركات العالمية إلى تقديم تشكيلة متنوعة من النظارات الشمسية لتناسب مختلف الأذواق.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة موديلات نظارات شمسية دائرية كبيرة، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومميزة.



نظارة شمسية من كارتييه

نظارة شمسية من كارتييه



إذا كنت تبحثين عن تصميم أنيق وهادئ بين موديلات النظارات الشمسية الدائرية الكبيرة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من كارتييه، لنظارة شمسية بتصميم دائري تجمع بين اللونين الأسود والأحمر، والطلاء باللون الذهبي الفاتح، وعدسات بنية متدرجة اللون، ومزودة بواق شمسي من الدرجة الثانية.

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نظارة شمسية من كارتييه

نظارة شمسية من كارتييه



إذا كنت تبحثين عن تصميم أكثر أناقة بين موديلات النظارات الشمسية الدائرية الكبيرة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من كارتييه، لنظارة شمسية بتصميم دائري من مادة مركبة باللون الأحمر ومعدن مطلي باللون الذهبي الناعم، وعدسات أرجوانية، وتزين برؤوس پانتير مطلية باللون الذهبي.

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نظارة شمسية من شانيل

نظارة شمسية من شانيل



لإطلالة مميزة وجذابة، يمكنك الاستعانة يهذا التصميم الأنيق من شانيل، لنظارة شمسية دائرية كبيرة، تجمع بين المعدن وجلد العجل الذهبي، وبعدسات بنية من فئة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

وتتمتع هذه النظارة بحماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة وفقاً للمعايير الأوروبية.

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نظارة شمسية من شانيل

نظارة شمسية من شانيل



لإطلالة أكثر جاذبية وتميزا، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم المميز من شانيل، لنظارة شمسية بإطار مستدير، تجمع بين المعدن الذهبي وحبات اللؤلؤ، وعدسات شفافة لامعة.

وتتمتع هذه الحماية بحماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة وفقا للمعايير الأوروبية، كما أن العدسات ضمن فئة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.



نظارة شمسية من ديور

نظارة شمسية من ديور



إذا كنت تبحثين عن تصميم جذاب وفخم بين موديلات النظارات الشمسية الدائرية كبيرة الحجم، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من ديور، لنظارة شمسية باللون الأزرق بإطار مستدير، وعدسات ملونة، وأذرع مستقيمة، كما تتمتع بحماية 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجات الطويلة والقصيرة.