صيحات قفاطين صيفية مريحة وعملية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:44 مساءً - يُعَدُّ القفطان من القطع الأساسية في خزانة الملابس اليومية لجميع النساء العربيات؛ لكونه يمتاز بالخفة والفخامة المناسبة لكل الأجواء والمناسبات، ويُعَدُّ زيًّا عالميًّا تختاره النساء كبديل للفساتين التقليدية، لذا جمعنا لكِ من إنستجرام دُورِ الموضة العربية موديلات لقفاطين صيفية مريحة وعملية؛ لتأخذي أفكارًا لأناقتك منها.



قفاطين بألوان داكنة لإخفاء عيوب الجسم

قفاطين بألوان داكنة لإخفاء عيوب الجسم



يمتاز القفطان بمظهره الواسع، الذي يعمل على إخفاء تفاصيل الجسم وعيوبه، واختيارك للألوان الداكنة سيُظهرك بإطلالة فاخرة ونحيلة بالوقت ذاته. ومن وحي دُورِ الموضة؛ نلهمكِ عدة موديلات لقفاطين أنيقة كاجوال يمكنك ارتداؤها في الإطلالات اليومية المتنوعة. لمظهر صيفي مميز؛ يمكنكِ ارتداء قفطان باللون الأحمر الداكن المصمم بقَصَّة الكاب في الأكمام، والمزين من المنتصف بالتطريزات السكرية، مع حزام الخصر المزين بحبات اللؤلؤ، أو الظهور بقفطان بدرجة الأحمر الصارخة مزين بتطريزات ذهبية ناعمة؛ تُظهرك بإطلالة جذابة ومفعمة بالأنوثة، ويمكنك اختيار قفطان بدرجة الليلكي المزين بالنقوش الذهبية والسكرية بطريقة أنثوية مذهلة، أو التأنق بقفطان بنفسجي مزين من الأطراف بالنقوش الذهبية والتطريزات الناعمة مع حزام عريض للخصر، أو الظهور بقفطان أزرق مزيّن بالزهور البيضاء في المنتصف والأطراف؛ لزيّ مرح وشبابي.

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قفطان بألوان فاتحة لخيار صباحي مرح

قفطان بألوان فاتحة لخيار صباحي مرح



إن كنتِ تفضلين خيارات القفطان في الصباح، فهناك عدة خيارات بألوان صباحية فاتحة وبتصميمات ناعمة يمكنك الظهور بها؛ كقفطان سماوي مطرز بالبني بطريقة شبابية بسيطة، أو قفطان زهري من قماش الساتان الراقي المطرز بالبنفسجي بطريقة عصرية مناسبة للشابات، واخترنا لكِ قفطانًا سماويًّا من قماش القطن المطرز بالذهبي الفاتح، وآخر أخضر مزينًا بالسكري بطريقة بسيطة مناسبة لأجواء الإطلالات الصباحية.

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نصائح لارتداء القفطان المناسب لقوامك

نصائح لارتداء القفطان المناسب لقوامك



عند اختيارك -عزيزتي- للقفطان الكاجوال، احرصي على أن تظهري بإطلالة مفعمة بالأناقة، واحرصي على اختيار القَصَّة التي تلائم جسمك؛ حيث يناسب القفطان الناعم ذوات الجسم الممتلئ، وتتناسب القفاطين بأنواعها مع ذوات الجسم النحيل، وذلك يَبْرُزُ في الألوان؛ حيث إن الألوان تلعب دورًا كبيرًا في إظهارك بمظهر مختلف، فالألوان الفاتحة تمنح الجسد مساحة أكبر، لذا احرصي على اختيار الألوان الداكنة إلى حدٍّ ما؛ لمنحك مظهرًا نحيفًا، وللصيف عامةً يمكنكِ اختيار القفاطين ذات الأقمشة الحريرية أو الساتان الناعم بألوان الباستيل الفاتحة، ويجب مراعاة لون البشرة أيضًا عند اختيار الألوان.