كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تلجأ الكثير من السيدات إلى اعتماد مكياج فخم وملفت في السهرات والمناسبات الكبيرة، إذ ترغبن في الظهور بإطلالات راقية وغير مألوفة.



وفي هذا الألبوم؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على مكياج سهرات فخم وملفت، يمكنك أن تطبقي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومميزة.



مكياج سهرات وردي لامع

مكياج سهرات وردي لامع



إذا كنت مدعوة على حفل أو سهرة مسائية، وتبحثين عن إطلالة هادئة وفخمة، يمكنك تطبيق مكياج وردي لامع، يمنحك جاذبية وسحرا خاصا.



ويعتمد المكياج الوردي اللامع على تكبيق ظلال عيون وردي على الجفن العلوي، ورسم الآيلاينر المجنح الرفيع، ووضع أحمر شفاه باللون الوردي.

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مكياج سهرات سموكي ذهبي

مكياج سهرات سموكي ذهبي



لإطلالة فخمة وملفتة، يمكنك تطبيق مكياج سموكي ذهبي، فاللون الذهبي من الألوان التي تضفي على إطلالتك قدرا من الفخامة والجاذبية.



ويعتمد المكياج السموكي على تطبيق ظلال عيون ذهبي في الزاوية الداخلية للعين، وتوزيع ظلال العيون الأسود في الزاوية الخارجية للعين، ودمجهما في المنتصف.



مكياج سهرات سموكي ملون

مكياج سهرات سموكي ملون



إذا كنت تبحثين عن إطلالة هادئة وملفتة تناسب السهرات والمناسبات الكبيرة، يمكنك تطبيق مكياج سموكي ملون، مع إضافة لمعة خفيفة على ظلال العيون في منطقة الجفن العلوي.

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مكياج سهرات نبيتي

مكياج سهرات نبيتي



لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة تناسب السهرات الكبيرة، يمكنك تطبيق مكياج نبيتي، فهو من الألوان الكلاسيكية اللافتة، والتي تزيدك تألقا وإشراقا.



ويعتمد مكياج السهري النبيتي الفخم والملفت على توزيع ظلال العيون النبيتي في منطقة الجفن العلوي بالكامل، واستخدام ماسكارا سوداء داكنة.



مكياج سهرات أزرق لامع

مكياج سهرات أزرق لامع



إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة فخمة وراقية بإحدى السهرات المدعوة لها، يمكنك تطبيق مكياج أزرق لامع، باستخدام ظلال عيون أزرق في الجفن العلوي، وتطبيقه أيضا في الجفن السفلي بشكل أنيق.



مكياج سهرات برونزي بألوان صارخة

مكياج سهرات برونزي بألوان صارخة



تفضل الكثير من السيدات اعتماد المكياج البرونزي بالألوان الصارخة في السهرات والمناسبات الكبيرة، إذ يضفي على إطلالتهن جاذبية وفخامة.



مكياج سهرات ملون على زاوية العين الداخلية

مكياج سهرات ملون على زاوية العين الداخلية



إذا كنت تبحثين عن إطلالة هادئة وملفتة تظهرين بها في سهرة مسائية أو حفل، يمكنك تطبيق مكياج ملون على زاوية العين الداخلية كاللون الأصفر اللافت، مع رسم آيلاينر بشكل رفيع مجنح.



مكياج سموكي أسود غامق

مكياج سموكي أسود غامق



لإطلالة أكثر فخامة ولافتة، يمكنك تطبيق مكياج سموكي أسود غامق، الذي يعتمد على تطبيق ظلال عيون أسود في منطقة الجفن العلوي، ووضع كحل أسود داكن في الجفن السفلي.

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