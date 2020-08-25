أحمد رزق يتحدث عن التحرش الإلكتروني.. ما عقوبته القانونية؟ (فيديو)

علاقات و مجتمع

تحدث الفنان أحمد رزق عن رأيه عما يتعرض له الفنانون وبناتهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال لقاء إعلامي في برنامج It’s Show Time المذاع على قناة CBC.

وقال "رزق" إن "السوشيال ميديا" سهلت التحرش، خاصة اللفظي، لأن المتحرش في هذه الحالة يمارس التحرش وهو في مأمن من اكتشاف شخصيته، معتبرا التحرش نوع من التطاول على الناس دون داع، واعتبار البعض "سوء الأدب" نوعا من الحرية.

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وأوضح أنه يمكن أن يقدم عملا فنيا، يتحدث فيه عن مشكلات المواقع الإلكترونية والإنترنت ومن بينها التحرش الجنسي.

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عقوبة التحرش الإلكتروني

من جانبه أوضح المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أحمد ياسين، أن بلاغات التحرش الإلكتروني تتحول للمحاكم الاقتصادية، حيث إنها تتعلق بالإنترنت ومشكلات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن عقوبة التحرش الإلكتروني، أكد "ياسين" في حديثه لـ"هن"، أنها تتراوح بين الحبس أو الغرامة، خاصة أنها تعد جنحة مثل قضايا السب والقذف، قائلا: "الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، والغرامة متروكة لتقدير القاضي، وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه".