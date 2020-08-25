فيديو.. جورجينا تثير الجدل بخاتم ياقوت وشكوك حول حملها من كريستيانو رونالدو

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو جديد، يجمع عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بصديقها نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، تسبب في الشكوك حول حملها في طفلها الرابع من شريك حياتها.

وظهرت "جورجينا" بخاتم ضخم مزين بفصوص لامعة، والذي اعتقد البعض أنه "دبلة الزواج"، وفستان أحمر مزين بأكمام شفافة، تميز بأنه متوسط الطول وضيق، ما تسبب في إظهار انتفاخ بطنها بشكل ملحوظ، خلال رقصها مع "رونالدو"، في سهرة ليلية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حققت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والمشاركات والتعليقات، أبرزها: "أنتي حامل تاني ولا أيه"، و"ثنائي رائع للغاية"، و"من الواضح أن جورجينا تنتظر حدث رائع بعد تقدم حبيبها لها".

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يأتي ذلك عقب إثارة عارضة الأزياء الجدل، بعدما تردد حول طلب نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، يدها للزواج رسميا منها، بعد وهو ما كشفت عنه عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

زادت "جورجينا" من حيرة متابعيها، عقب إرفاق كلمة "نعم" التي تكتب دائما بمفردها كرد على عرض الزواج "هل تقبلين أن تكوني شريكة حياتي"، بصورة رومانسية خلال احتضان "رونالدو" لها، مرتدية خاتم ضخم يتضمن الماسة كبيرة من الياقوت بحسب "صن" البريطانية.

يذكر أن جورجينا أنجبت من نجم كرة القدم البرتغالي التوأمان إيفا وماتيو (عامان)، وألانا، بالإضافة إلى كريستيانو جونيو.