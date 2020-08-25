زوجة هندية تقيم دعوى طلاق غريبة: "بيحبني ومش بيتخانق معايا"

علاقات و مجتمع

تبحث كل سيدة عن زوج مثالي يكون عونا لها مشاركا في شتى أمور حياتهما الزوجية، إلا أن سيدة هندية رأت أن تلك الحياة مملة، زهدت فيها بعد 18 شهرا من الزواج، فأقامت دعوى قضائية للطلاق.

قالت السيدة إن زوجها رجلا مثاليا لحد الملل، فهو يحبها حبا شديدا، كما أنه لا يتشاجر معها ولا يرفع صوته عليها مطلقا، ولا تحدث بينهما أية مشاكل، أو مشاجرات، بالإضافة إلى أنه يساعدها دائما في الأعمال المنزلية المختلفة، من تنظيف وطهي وغيرها.

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تلك الحياة لا تريدها فهي ترى الحب "يخنقها"، فأصبحت حبيسة القلق والتوتر والحزن، بحسب ما نشرت جريدة "ذا تريبيون".

وقالت الزوجة في دعواها، "هو رجل مثالي، لا يصرخ في وجهي ولا يتشاجر معي مطلقًا، بل إنه يطبخ لي ويساعدني في أداء الأعمال المنزلية وهذا لا يجعلني سعيدة، أشعر بالاختناق بالمعيشة في هذه البيئة المثالية".

تلك الدعوى وأسبابها وصفها القاضية بأنها "تافهة"، ورفض قاض المحكمة الشرعية النظر في القضية من الأساس، وطلب من الزوجين أخذ مهلة كافية للتفكير في حياتهما ومراجعة الأمور.

أما الزوج وبالرغم من ذلك ظل متمسكا بزوجته حيث قال إنه يحب زوجته ولا يريد إلا إسعادها، كما طلب من المحكمة الشرعية رد الدعوى ورفض الطلب، وهو الأمر الذي قام به القاضي.