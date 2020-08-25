بالفيديو.. فيفي عبده بفستان "أوف شولدر": الوحش بتعملوله ألف حساب

لايف ستايل

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو مصور أثناء قضائها العطلة الصيفية.

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وظهرت الفنانة بفستان أسود أوف شولدر، مع شعر منسدل ونظارة شمسية عريضة، ووجهت رسالة غامضة قالت خلالها، "الناس بتحب الطيب بس مبتدلوش حقه، وبيكرهوا الوحش بس بيعملوله ألف حساب، عجبي على ده زمن، بس بحبكم".

وكانت "فيفي" استقبلت مؤخرًا حفيدها من ابنتها هنادي، ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لها بملابس غرفة العمليات، تجمعها بالطبيب الذي أجرى الولادة لابنتها.

وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، النهاردة ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد.. أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف، على اهتمامه ببنتي".