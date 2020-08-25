حساب مي عبدالرحمن يطمئن جمهورها بعد إصابتها بجلطة: "بقت أحسن"

علاقات و مجتمع

قبل أسبوعين تعرضت اليوتيوبر مي عبدالرحمن، لوعكة صحية حيث أُصيبت بجلطة في الرئة، تسببت في معاناتها من ضيق التنفس.

وكشف حساب اليوتيوبر الشهيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تفاصيل حالتها الصحية، "لكل الناس اللي بتسأل بشكل يومي عن مي⁦⁩، الحمدلله الحالة اتحسنت وبقت أحسن كتير بس لسه قدامها كورس علاج لمدة شهر أو على حسب ما الجلطات تذوب وهي ممنوعة من المجهود بس اتطمنوا اول ما تقدر هتطلع تطمنكوا بنفسها".

إصابة مي عبدالرحمن بجلطة في الرئة

وكان أعلن حساب اليوتيوبر عن إصابتها بجلطة في الرئة، من خلال منشور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "ناس كتير بتسأل على حالة مي..ادعولها ربنا يشفيها ويعدي الابتلاء ده على خير، "الأشعة الجديدة بينت إنها عندها (جلطات على الرئة) وده اللي مسبب لها ضيق تنفس، وحالتها الصحية مش مستقرة نهائي.. كثفوا الدعاء ليها".

من هي مي عبدالرحمن؟

- مي عبدالرحمن، ممثلة مسرح ومخرجة عروض مسرحية.

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- واحدة من أشهر اليوتيوبر على مواقع التواصل الاجتماعي، تُقدم فيديوهات كوميدية بمشاركة اليوتيوبر شمبر.

- ربط المتابعون ارتباط مي وشمبر بعلاقة عاطفية نتيجة لمرافقتهما بعضهما خلال الفيديوهات، التي كانت حسمت الجدل حول هذة القصة، قائلةً: "أنا وشمبر مش مرتبطين ولا مخطوبين ولا متجوزين.. إحنا أصدقاء جمعنا التمثيل والفيديوهات وبقينا مي وشمبر".

- تلقت عروضا مهمة في مشوارها الفني، كانت تشترط خلعها للحجاب، ولكنها كانت ترفض وثبتت على موقفها، "مي رافضة تقلعه وضيعت فرصة كانت هاتنقلها نقلة تانية وناس كتير هتعرفها".

- يبلغ عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، قرابة 100 ألف.