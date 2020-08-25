سمية الخشاب تروي كواليس آخر "فوتوسيشن": أنا بشكر البرتقال

لايف ستايل

جلسة تصوير جريئة واستثنائية ظهرت خلالها الفنانة سمية الخشاب، داخل حمام سباحة محاطة بأوراق الشجر، وشرائح البرتقال.

ربط جمهور "السوشيال ميديا"، بينها وبين ارتباط الفنان أحمد سعد الأخير، حيث يعد هذا هو الظهور الأول لها بعد إعلان سعد خطبته رسميا من علياء بسيوني، إلا أن الفنانة سمية الخشاب كان لها تعليق مختلف روت فيه كواليس جلسة التصوير الغريبة.

تحدثت سمية الخشاب في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، عن سبب خضوعها لجلسة تصوير مع شرائح البرتقال، والتي قال عنها الجمهور، "عصرت على نفسها برتقال".

وقالت سمية الخشاب، كاشفة الكواليس، "الجديد في الموضوع أن التصوير في بيتي والبرتقال ده من شجرة البرتقال بتاعتي، اللي بحبها جدا وببقى سعيدة جدا لما بشوفها بتطلع برتقال وبقعد أشكرها، البرتقال من عندي من البيت".

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وأكملت، "بشكر اللي كان مسؤول عن طلتي، وللمصور، وأمين الميكب ارتست، ومحمود اللي عملي شعري، ودي أفكار مبدعة خلت السيشن يطلع بالشكل الرائع ده، ولسه في مفاجآت تانية بعد ده".

وأكدت تحمست للفكرة بعد فترة دون جلسات تصوير، "أنا بقالي سنة وشوية متصورتش، فسعيدة أوي بالفوتوسيشن ده وبردود الأفعال اللي مكنتش متوقعهاها خاصة إني بقالي كتير متصورتش".

فكرة جلسة التصوير جاءت بالاتفاق مع إيهاب العادلي، "اتكلمت مع الارت ديركتور إيهاب العادلي، واقترح أفكار كتير من ضمنها البرتقال فهي جريئة وجديدة تخيلت اللوك هيطلع منعش في فصل الصيف، وفيتامين سي وكورونا فوافقت".

وأوضحت أن ردود الفعل كان أكثر ما أسعدها، "كانت الافيهات والتعليقات لطيفة ومضحكة جدا، أنا بشكر كل الفانز بتوعي أنا مؤخرا اهتميت بالسوشيال ميديا لأن ده مهم وأنا لازم أهتم بجمهوري كويس ومتابعة حساباتي بنفسي".