بالصور.. دنيا بطمة بوزن زائد في فوتو سيشن "الحمل"

لايف ستايل

شاركت المطربة المغربية دنيا بطمة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور من أحدث ظهور لها في الشهور الأخيرة من الحمل التي ظهرت خلالها بوزن زائد.

شاركت المطربة تفاصيل جلسة التصوير التي خضعت لها، وحرصت على إلغاء خاصية التعليقات.

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لا تزال المطربة المغربية تحاول البقاء على أناقتها، خلال إطلالاتها المختلفة رغم وزنها الزائد.

محكمة مغربية تدين دنيا بطمة بعد تورطها في قضية تشهير

وكانت أدانت محكمة مغربية، المطربة المغربية دنيا بطمة، بالسجن ثمانية أشهر، على خلفية تورطها في قضية "تشهير" بشخصيات معروفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

واتهمت "بطمة" بالضلوع في حساب ينشر "الفضائح" ويكشف تفاصيل من الحياة الخاصة للمشاهير، تحت اسم "حمزة مون بيبي".

دنيا بطمة تعلن حملها من رجل أعمال بحريني

وكانت دنيا بطمة أعلنت في مايو الماضي عن حملها الثاني من رجل الأعمال البحريني محمد الترك، والد ابنتها "غزل".