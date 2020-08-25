لايف ستايل

على طريقتها الخاصة احتفلت الإعلامية الرياضية فرح علي، مذيعة قناة أون سبورت بعيد ميلادها، داخل الاستديو مرتدية تيشرت نادي الزمالك. Advertisements شاركت الإعلامية متابعيها بعدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله "من يوم ميلادي وأنا زملكاوي". لقيت جلسة التصوير التي خضعت لها الإعلامية فرح علي، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد سليم، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير من متابعيها معها، وحصدت ما يقرب من 11 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "فروحة العسل الزملكاوي الجميل، الضحكة دي حكايه سكر في كوباية، وشك حلو على الزمالك، وش السعد علينا".

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كانت هذه تفاصيل خبر فرح علي تحتفل بعيد ميلادها بقميص المارد الأبيض: "من يومي وأنا زملكاوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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