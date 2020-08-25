ليلى علوي تحيي ذكرى وفاة والدتها بلقطات جمعتهما: "وحشتيني"

علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة ليلى علوي ذكرى وفاة والدتها برسالة مؤثرة بعثتها إليها، وكذلك بصور ولقطات من حياتهما نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ليلى رسالة إلى والدتها التي توفيت منذ سنتين قائلة، "كل يوم بيعدي عليا وإنتي مش معايا ملوش طعم، كل فرح ونجاح وإنتي مش جنبي ناقص، كل لحظة باشتاق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك باضعف أكتر وباشتاقلك أكتر".

وأكملت "من يوم ما مشيتي كبرت فجأة.. وحسيت إني طفلة فجأة.. كبرت لما بقيت لوحدي مضطرة أواجه الدنيا وأخلي بالي من نفسي وابني وكل اللي حواليا واخد بالي من كل التفاصيل لوحدي.. وحسيت إني طفلة لما لقيت نفسي تايهة ومحتاجالك ونفسي بس اسمع صوتك.. سنة كاملة تانية مرت على فراقك وإنتي لسه واحشاني ولسه محتاجالك يا أعظم أم ف الدنيا .. وحشتيني يا ستيلا".

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ووثقت الصور التي نشرتها ليلى علوي لقطات من حياتها مع والدتها، بصور تذكارية نشرت في الصحافة والإعلام، وكذلك صور من طفولتها، أظهرت مدى القرب والحب بينهما.

وتفاعل جمهور ومتابعي ليلى علوي معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "ربنا يرحمها ويصبرك يا رب"، و"الله يرحمها ويجبر قلبك يارب، ادعي الله دائماً بدعاء (وتولني فيمن توليت) عظيم الدعاء".

يذكر أن والدة ليلى علوي عانت من ضعف في عضلة القلب، نتج عنه تدهور في بعض وظائف الجسم، وتطور الأمر ما أدى لوفاتها.