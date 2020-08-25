الامارات | علامات تدل على فرط حموضة الدم.. وسُبل المواجهة

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على فرط حموضة الدم.. وسُبل المواجهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر المركز الاتحادي الألماني للتغذية أن فرط حموضة الدم يحدث نتيجة لاختلال التوازن الحمضي القلوي بالجسم، ومن ثم لا يقع الأُس الهيدروجيني للدم في نطاق يتراوح بين 0 و14، ما يؤثر سلباً على الصحة.

وأوضح المركز أن التوازن الحمضي القلوي بالجسم يختل بسبب الإكثار من الأطعمة، التي تساعد على تكوّن الأحماض، والتوتر النفسي والتدخين والمشروبات الكحولية.

Advertisements

وتتمثل العلامات الدالة على فرط حموضة الدم المعروف أيضاً باسم «الحماض» في زيادة الوزن ومشاكل الأسنان والزكام المستمر وشوائب البشرة والإرهاق المصحوب بصعوبات النوم.

ولمواجهة فرط حموضة الدم ينبغي تناول لترين إلى ثلاث لترات من الماء يومياً والإكثار من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم (الموز والأفوكادو والفاصولياء الخضراء) وكذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم (البروكلي والكرنب وبذور الشيا)، مع الإقلال من القهوة والسكر والحليب والقمح، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news