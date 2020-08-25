الامارات | ماذا ينتظر لقاح أوكسفورد؟.. مدير اللقاحات في الجامعة يجيب

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر لقاح أوكسفورد؟.. مدير اللقاحات في الجامعة يجيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد، اليوم الثلاثاء، إن لقاحاً تجريبياً مضاداً لمرض كوفيد-19 وتطوّره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام، إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.

وأضاف آندرو بولارد لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعاً في التجارب السريرية، ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات».

وأثار لقاح أوكسفورد آمالاً مبكرة في أولى تجاربه على البشر عندما أثار استجابة مناعية، ما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

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وتصدّرت التجربة العناوين هذا الأسبوع عندما قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الإدارة الأميركية تدرس تعجيل إجراءات استخدام اللقاح في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وأضافت الصحفية أن أحد الخيارات المطروحة هو أن تصدّر إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تصريحاً باستخدام اللقاح المحتمل «في حالات الطوارئ» في أكتوبر المقبل.

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