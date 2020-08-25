6 صيحات موضة مُستوحاة مِن طريقة كيت ميدلتون

تعدّ إطلالات كيت ميدلتون مثالية، فهي أنيقة دائما وتختار في الوقت نفسه أرقى الأزياء التي تناسب قوامها ومركزها الاجتماعي كما تواكب أحدث الصيحات.فصل الخريف بات قاب قوسين، استوحي من إطلالات دوقة كامبريدج 6 صيحات يمكن أن تتألقي بها هذا الصيف وحتى في الخريف المقبل.

البدلة

صيحة البدلة كانت رائجة جداً لموسم ربيع وصيف 2020 وهي مستمرة أيضاً في الخريف. ورأينا كيت ميدلتون تتألق بالبدلة على شكل طقم بلون موحّد، كما اختارت في مناسبات عدة تنسيق البليزر بلون مختلف عن السروال، وهذه مقاربة عصرية للوك البدلة وتمنحك لوكاً شبابياً مميّزاً.

نقشة البولكا دوت

تُعتبر كيت من عشاق اختيار الأزياء المزيّنة بالطبعات. وعلى مرّ السنوات وخصوصاً في الفترة الأخيرة ركّزت على نقشة البولكا دوت الأنيقة وقد خطفت الأنظار بعدد من التصاميم من ماركة Suzannah، و Alessandra Rich وغيرها.ورأينا هذه الصيحة ضمن مجموعات خريف وشتاء 2020-2021 لعدد من دور الأزياء مثل Givenchy، ايلي صعب، وDolce&Gabbana.

الأكمام المنفوخة

صيحة الأكمام المنفوخة زيّنت أزياء كيت ميدلتون في مناسبات عدة، وإن كانت تعتمد هذه الصيحة بطريقة معتدلة من دون مبالغة، إلا أنها لفتت الأنظار بعدد من القمصان والفساتين التي تميّزت بهذه الصيحة.

تنسيق الحزام مع المعطف

المعاطف هي أكثر ما تشتهر به كيت في إطلالاتها، إذ تملك مجموعة واسعة. ومن التصاميم التي تعشقها كيت هي اختيار المعاطف مع الحزام الذي يحدد خصرها، فتأكدي أن تضمّي إلى خزانتك للخريف والشتاء المقبلين معطفاً بأسلوب كيت لتتألقي به.

الياقة الكبيرة

الإطلالات الـvintage لاقت رواجاً كبيراً مؤخرا، ومن بينها صيحة الياقة الكبيرة التي رأيناها على منصات العرض وكذلك ضمن إطلالات كيت ميدلتون عندما أطلت بفستان Oscar de la Renta مؤخراً باللون الفوشيا.

اللون الأحمر

مع تبدّل المواسم يبقى اللون الأحمر ثابتاً في مكانه فسواء في الصيف أو الخريف نرى أن هذا اللون حاضر على منصات العرض، كما أن كيت تتألق به سواء من خلال اختيار معطف أحمر أو فستان سهرة، وكذلك سترة البليزر.

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