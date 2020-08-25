احذر.. التاتو قد تصيبك بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية من احتواء ألوان الوشم على مواد ضارة بالصحة مثل مادة "الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات" المسببة للسرطان.

وأضافت الرابطة أن ألوان الوشم قد تحتوي أيضا على مواد تتسبب في استجابات تحسسية مثل مادة النيكل، والتي تتسبب في ظهور احمرار وحكة وبثور. وفي الحالات الشديدة قد يصل الأمر إلى حد ضيق التنفس.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة ينبغي التحقق من أن الألوان المستخدمة تخلو من أية مواد ضارة بالصحة، علما بأنه يتعين على بعض الأشخاص الاستغناء عن الوشم، وهم: الحوامل والمرضعات ومرضى الأوعية الدموية ومرضى التهاب الجلد العصبي والأشخاص المصابين بضعف المناعة والأشخاص، الذين يميلون إلى النزيف.

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