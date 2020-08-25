فوائد مذهلة لـ"الطبطبة": الشعور بالأمان وزيادة الثقة بالنفس

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الطبطبة هي شعور باحتياجات من حولنا سواء أقربين منا أو أغراب، وهي بمثابة تهوين وتخفيف لآلام وأوجاع الحياة، فهذه الخطوة البسيطة قد يكون لها مفعول السحر على الأشخاص الذين يعانون الهموم والأحزان.

الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، أوضحت لـ"هن" في عدة نقاط شرح مفصل لفوائد الطبطبة قائلة إن الطبطبة وإن كان تعريفها الحرفي هو ملامسة من حولنا للمواساة أو للدعم فقد يمكن توصيلها بمجرد كلمة طيبة قيلت في وقت مناسب، أو نظرة اهتمام أو فخر "العين لها لغة لا يستخدمها إلا صاحب الذكاء الاجتماعي والشخصيات الناضجة السوية التي تهتم بمشاعر المحيطين بها".

وتابعت أن الابتسامة لها مفعول السحر كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صدقة وتعمل مفعولها مثل الطبطبة.

كما استطردت في عدة نقاط الفوائد المذهلة للطبطبة على الصحة النفسية وأهمها:

الشعور بالأمان سواء بين زوج وزوجة أو رئيس ومرؤوس أو أم وابنتها

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الاهتمام بمشاعره بما يجعله في حالة ثقة بمن حوله ومتفائلا ومبهجا

زيادة الشعور بالاحتواء

ملء الفراغ الذي قد يسبب وقع الكثير من الأشخاص في عدة مشكلات.

شعور بأهمية الشخص وزيادة ثقته بنفسه مما يجعله يقدم أفضل ما عنده.

الإحساس الدائم بدفء مشاعر المحيطين حوله والذي يجعله أقل عرضة للاكتئاب أو العزلة.