فيديو وصور.. نجمات ظهرن بـ"لوك" سعاد حسني قبل سلمى أبو ضيف

لايف ستايل

بفستان "أوف شولدرز" أسود اللون مزود بنقط بيضاء كبيرة مع قبعة كبيرة الحجم، لفتت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار، أثناء تجسيد شخصية سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، خلال أحدث جلسة تصوير لها لصالح مجلة "فوج".

اللوك الذي ظهرت به يعد إحدى الإطلالات الشهيرة لـ"السندريلا"، التي أعاد إنتاجها مصمم الأزياء مهند كوجاك، مع مكياج مطابق لما ظهرت به الفنانة الراحلة، بأنامل خبيرة التجميل دنيا صدقي.

ولم تكن "أبو ضيف" هى الفنانة الأولى التي تلفت الأنظار بتقليد سعاد حسني، حيث سبقها العديد من الفنانات والإعلاميات يرصد "هن" أبرزهن خلال الفقرات التالية.

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إيمان سلامة بملامح "السندريلا"

مع إعلان الفنان محمد رمضان رغبته في تصوير مسلسل "إمبراطور" لتجسيد حياة الراحل أحمد زكي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير للفنانة الشابة إيمان سلامة، مرتدية أزياء مطابقة لـ"حسني"، كما أطلت بكادرات شبيهة لحد قريب جدا من النجمة الراحلة سعاد حسني.

دانا حمدان تغني "الدنيا ربيع"

الفنانة دانا حمدان، شقيقة مي سليم وميس حمدان، شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق "تيك توك"، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، مرتدية "باروكة" لشعر قصير أسود اللون، وفستانا قصيرا أحمر اللون، مزين بنقاط بيضاء صغيرة، خلال دندنتها أغنية "الدنيا ربيع" للنجمة الراحلة سعاد حسني.

إنجي علي بـ"لوك مختلف" بسبب "صغيرة على الحب"

وفي أول مقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق "تيك توك"، قلدت الإعلامية إنجي علي "السندريلا"، مرتدية شعرا مستعارا أسود، و"بلوزة" فضفاضة من الجينز فاتح اللون، ونظارة طبية سوداء، خلال تأديتها مقطع من أغنية "عم حزمبل" في فيلم "صغيرة على الحب".

هند رضا بفستان "صغيرة على الحب"

خلال مشاركتها في الحفل الختامي لعام 2017 لردايو "نجوم إف أم"، نشرت الممثلة والإعلامية هند رضا، صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، مطلة بفستان "كاروهات" قصير، يجمع بين اللونين الأبيض و"الروز"، بالإضافة إلى "جاكيت" أبيض، في إطلالة تشبه سعاد حسني في فيلم "صغيرة على الحب".

وكانت سلمى أبو ضيف تعرضت للعديد من انتقادات، من بينها: "بلاش تيجي جنب الرموز يا سلمى"، و"مش شبهها خالص"، و"كله إلا سعاد حسني مفيش منها اتنين"، و"اللوك فعلا قريب منها.. بس مش نفس الشكل ولا الروح".