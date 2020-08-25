"هتتصرف إزاي لو غضبان".. الحوت "بيزوغ" والحمل "هيضرب اللي قدامه"

علاقات و مجتمع

عند لحظات الغضب يفقد الكثيرون السيطرة على أعصابهم، ويتصرفون بمواقف تترجم ما يشعرون به وتختلف ردود الأفعال من شخص لآخر، وربما يرجع ذلك بحسب الأبراج الفلكية التي ينتمون لها.

وعرضت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن ردود الأفعال الأبراج عند التعرض للمواقف الغاضبة.

الحمل: هيضرب اللي قدامه

الغضب والصوت العالي هو رد أفعال أصحاب برج الحمل عند التعرض للغضب: "ممكن يضرب اللي قدامه أو يضرب نفسه".

الثور: هيطلع غضبه في الأكل

الأكل بشراهة هو رد فعل صاحب برج الثور عندما يتعرض للغضب كما أنه يفكر في الانتقام.

الجوزاء: هيثير غضب اللي قدامه

يحاول صاحب برج الجوزاء إثارة غضب الشخص الذي أمامه بنوع من السخرية، عندما يتعرض للغضب.

السرطان: عنيف في رد فعله

يتسم أصحاب برج السرطان بالحساسية الشديدة، لذلك يكون رد فعله عند الغضب، هو العنف الشديد والتفكير في الانتقام ممن أغضبه فيما بعد.

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الاسد: هيبص بنظرة تعالي

نظرة تعالي ويشوبها شيء من الاحتقار، هو رد فعل برج الأسد من الشخص الذي أغضبه.

العذراء: عنده لامبالاة

شعور بالامبالاة يحاول التظاهر به عندما يغضب.

الميزان: هيقوله بالأذى

الصراحة بالانتقام من الشخص الذي أغضبه حيث يخبره بنية رد الأذى "أنا هأذيك على فكرة".

العقرب: هينتقم

تدبير الانتقام من الشخص الذي أغضبه لكنه يحاول التظاهر عكس ذلك.

القوس: هعزمه على الغدا

لديهم القدرة في السيطرة على النفس عند لحظات الغضب، ومن الممكن أن يدعو الشخص إلى الغداء للحديث حول حل المشكلة.

الجدي: هيقول كلمتين فيهم الخلاصة

موقف حاسم يحاول أن ينهي به صاحب برج الجدي الغضب من الشخص "كلمتين فيهم الخلاصة".

الدلو: بيمسك أعصابه

يكره صاحب برج الدلو الشعور بالغضب لذلك يحاول أن يمسك أعصابه ويبتعد عن أي موقف يثير غضبه.

الحوت: أستاذ في الزوغان

يتسم بالحكمة الشديدة عندما تسيطر عليه لحظات الغضب، غير أنه يحاول الهرب من هذه المشاكل "أستاذ في الزوغان".