مؤسسة أول مدرسة باليه في الصعيد: نعتمد على الله وجهودنا الذاتية

علاقات و مجتمع

قالت سارة عادل مدربة باليه واحدة من مؤسسي أول مدرسة باليه في محافظة المنيا، إن المحافظة كانت في حاجة إلى المدرسة، ومن ثم فإنها فكرت في تأسيسها منذ 5 سنوات، مشيرةً إلى أن الأمهات كن يحلمن بأن تصبح بناتهن راقصات باليه.

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وأضافت عادل خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "نعمل بمفردنا منذ سنوات، ونعمل على إبراز الصورة الجميلة للصعيد، نحن نعاني ونكافح ونتعرض لضغوط رهيبة، لكننا مصرون على استكمال المشوار، شاركنا بفقرة في احتفالية دار الأوبرا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وحتى الآن لم نوقع شراكة تعاون مع وزارة الثقافة، حتى الآن نحن معتمدون على الله وجهودها الذاتية".

بدوره قال ماركو عادل مدرب باليه بمدرسة الباليه في محافظة المنيا، إن مدرسة الباليه مؤسسة فنية ثقافية يُطور وينمى فيها راقصات الباليه في مختلف الفنون مثل المسرح والرسم والغناء.

وأضاف: "نحاول عمل ورش فنية للمحافظات المجاورة، ونرسم جداريات في الشوارع بالتعاون مع مؤسسات حكومية وغير حكومية، ونعمل على تغيير ثقافة الناس، فالباليه لا يؤثر على قيم المجتمع، هو فن راقٍ من حق الناس ان يتذوقوه، وبالفعل أقبلت فئات كثيرة على مدرستنا".