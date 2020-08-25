فيديو.. بسمة بوسيل تغني "بيلا تشاو" برفقة تامر حسني

علاقات و مجتمع

أدت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، أغنية "بيلا تشاو" الشهيرة، خلال حضورها حفلا غنائيا برفقة زوجها تامر حسني.

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وظهرت بوسيل في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، برفقة زوجها المطرب تامر حسني، وهما يرقصان على أنغام الأغنية الإسبانية الشهيرة.

وكانت بسمة بوسيل، أصدرت أغنية "بيلا تشاو" بصوتها، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" في التاسع عشر من أغسطس الجاري.

وحصد مقطع الفيديو، خلال 6 أيام منذ إصدارها على "يوتيوب"، أكثر من 94 ألف مشاهدة.