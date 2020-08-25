خطوات لوضع المانيكير للحفاظ على أظافر صحية

لايف ستايل

يجب العناية بالأظافر بطريقة صحية وصحيحة، خاصة مع وضع المانيكير أو طلاء الأظافر بشكل يومي وروتيني، نظرا لأنه يضعف الأظافر، ويسبب تكسيرها وتصبح هشة وسهلة الانحناء، وللنعاية بالأظافر مع وضع المانيكير عدة خطوات يجب اتباعها بحسب موقع "ستايل كريز".

فيتامين E

يعتبر فيتامين E واحدا من أهم العناصر اللازمة لنمو أظافر صحية وقوية، وذلك بالإضافة إلى الكالسيوم، استشيري الطبيب أو الصيدلي عن لوشن الفيتامين المناسب والجيد، وضعيه في البداية من مرتين إلى 3 يوميا، ثم مرة كل يوم.

الترطيب

يجب اختيار كريما مرطبا يوميا تضعينه قبل النوم، يلائم نوع بشرتك، لتدلكيه برفق يوميا في مساج على أظافرك، وتستجيبي للنوم وهو موضوع، ويمكن تغطية الأظافر بغطاء أو جورب على سبيل المثال للحصول على أقصى استفادة.

Advertisements

المقشر

يمكنك استخدام مقشر اليدين، وذلك بمزج السكر والليمون، مرتين كل أسبوع، لتتخلصي من الجلد الميت، والزوائد المحيطة بالأظافر، وكذلك لتصبح يداكِ ناعمة الملمس.

طبقة أساسية قبل المانيكير

إذا كانت أظافرك هشة لا تحتمل وضع طلاء أظافر ومسحه يوميا، يمكنك استخدام مانيكير الحماية "base coat"، وذلك لحماية طبقات أظافرك السفلية من التكسر.

طبقة علوية بعد المانيكير

لمنح أظافرك مزيدا من القوة، وبعد الانتهاء من وضع المانيكير، ضعي "Top Coat"، وهي طبقة لحماية طلاء الأظافر من التقشر مع انثناءات أظافرك الطبيعية.