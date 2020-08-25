كتب: هن - 03:54 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020

يعتبر "البفتيك" من الوجبات التي يحرص الكثير على تناولها باستمرار، الا أن البعض لا يستطيع شراءها مكوناتها لارتفاع اسعار بع المنتجات ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير "البفتيك الكداب". مقادير البفتيك الكداب نصف كيلو لحمة مفرومة بصلة ملعقتان كبيرتان من الدقيق Advertisements نصف كوب كعك مطحون بيضتان ملح بابريكا فلفل أسود طريقة تحضير البفتيك الكداب اخلطوا اللحم بالبصل والبهارات وشكّلوا المزيج على شكل أقراص دائرية رفيعة. غلّفوا الأقراص بالدقيق والبيض والكعك المطحون وحمّروها في الزيت حتى الحصول على لون ذهبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة سهلة طريقة تحضير البفتيك الكداب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.