المقعد الأوسط في الطائرة قد يقلل من انتشار كورونا.. اتركه فارغا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

هل تريد أن تتأكد من الإبقاء على مسافة آمنة خلال التواجد على متن الطائرة؟ هذا يأتي بتكلفة إضافية. ولكن نتائج الأبحاث الأولية تظهر أنه أمر قد يستحق التكلفة.

في حين أن بعض شركات الطيران مثل دلتا في الولايات المتحدة الأمريكية عرضت في البداية الإبقاء على الصفوف الوسطى بين الركاب فارغة مجانا عقب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدأت شركات أخرى إدخال رسوم ثابتة على أي شخص يريد تباعد اجتماعي على متن الطائرة.

وفي سياق متصل، وجدت دراسة أن التباعد الاجتماعي على متن الطائرة قد يكون فعالا في خفض معدل الإصابات.

ويقدر مسؤول طبي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة والذي أجرى دراسة على احتمالية الإصابة بالفيروس على متن الطائرات أن شغور المقعد الأوسط على متن الطائرات يمكن أن يخفض احتمالية الإصابة بواقع النصف.

وبناء على النتائج الأولية لدراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التي نشرت الشهر الجاري ولم تخضع لمراجعة النظراء بعد، فإن المقعد الواقع بجوار النافذة هو أفضل خيار حيث أنه يقيد احتمالية التعرض للآخرين من جانب واحد على الأقل.

يشار إلى أن خطر الإصابة بفيروس كورونا على طائرة والوفاة فيما بعد أكبر حاليا من الوفاة في حادث طائرة، بحسب واضع الدراسة، أرنولد بارنت من كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.