فيديو وصور.. كليب "أماكن السهر" وثق علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

علاقات و مجتمع

عدة مشاهد رومانسية جمعت عمرو دياب بدينا الشربيني، في كليب الهضبة الأخير "أماكن السهر"، ليكون الكليب بمثابة أول توثيق مصور يجمع الثنائي منذ بداية قصة حبهما.

تفاصيل الكليب وتصوير المشاهد الرومانسية، جعلته نقطة تحول في علاقة الثنائي، والتي خرجت من طور الصور والتواجد في الأماكن العامة وانتشار فيديوهات لهما من الجماهير، إلى قصة حقيقية لها روح حية على الشاشات.

أظهر الكليب عمرو دياب، وكأنه عاشق متيم بدينا الشربيني، جعلت المشاهد يرغب بشدة في أن يعيش قصة حب مماثلة، مجنونة على شواطئ البحر، فيها طاقة إيجابية وسعادة وفرح، ليصبح هذا الظهور توضيحا لمتانة العلاقة التي تجمع دينا الشربيني بعمرو دياب، وحتى إن لم يكن الأول الذي يجمع الثنائي، إلا أنه الأهم في التوثيق لقصة الحب بينهما.

الفالانتين

يعتبر الاحتفال بالفالانتين عام 2020، بمثابة أول ظهور علني للثنائي، عبر "السوشيال ميديا"، حيث نشرا عبر الصفحات الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لهما خلال الاحتفال بعيد الحب، وكتب عليها عمرو دياب حينها "زي ما انتي"، ليهديها تلك الأغنية بعد شائعات بأنها كانت مقررة لـ شيرين رضا.

برج الحوت

عندما أصدر عمرو دياب أغنية "برج الحوت"، كانت الشائعات حينها تحوم حول وجود علاقة تجمع عمرو دياب بدينا الشربيني، دون إفصاح الطرفين عن طبيعتها، سواء بالنفي أو التأكيد، ولكن الأغنية كانت بمثابة تأكيد لأنه برج دينا الشربيني، ولأنه غنى لها تلك الأغنية في إحدى حفلاته، ووثق الجمهور تلك اللحظة.

وظهرت "دينا" مع "عمرو"، خلال غنائه في حفل مسرح جامعة مصر الدولية حين أهداها الأغنية، وأيضًا خلال حفله الغنائي في روسيا عقب مباراة المنتخب التونسي ونظيره الإنجليزي، على مسرح "Nautilus Space"، بمدينة سان بطرسبرج، أثناء تواجدهما في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

فريق العمل

أول ظهور علني دون رومانسية أو حب، كانت صورة "فريق العمل"، حيث جمعت الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، قبل عدة سنوات، فقد كان مقررا أن يشاركا في عمل فني عام 2018، ولكنه لم يظهر أبدا للنور، ووثق عمرو دياب أيام عمله مع دينا الشربيني بصورة مع عدد من الفنانين، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليها "فريق العمل"، وأصبحت هذه الجملة فيما بعد تعبر عن الارتباط.

مفاجآت عيد الميلاد

احتفالات بين الثنائي تارة تحتفل به دينا الشربيني وتارة أخرى يحتفل عمرو دياب بها، عبر مجموعة فيديوهات، قبل إعلان أي علاقة صراحة، كانت تنتشر حينها توثق قصة حب وليدة بين الطرفين.

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تاتو كل حياتي

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، بـ "تاتو" "كل حياتي"، والذي كان حينها بمثابة إعلان منها أنه تجمعها علاقة عاطفية بالهضبة عمرو دياب، وذلك رغم أن التاتو لا يعد ظهورا عاما بين الثنائي.

حيث رسمت "الشربيني"، "تاتو" يحمل اسم ألبوم عمرو دياب الأخير "كل حياتي"، على ظهرها، وكان واضحا خلال أحد المهرجانات التي أقيمت في صيف 2018، وتعمدت دينا الشربيني إظهاره للكاميرات.

رمضان 2019

في رمضان 2019، ظهرت دينا الشربيني، في مشهدين خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات مع عمرو دياب، وفي البوستر الرسمي للإعلان ظهرت دينا بجانب عمرو.

فرح محمد إمام

في فرح النجم محمد إمام، التقطت عدسات الكاميرات صورا لعمرو دياب ودينا الشربيني سويا، مع نجوم الفن، ما قوى وجود علاقة عاطفية بينهما حينها.

حفلات الساحل

خلال عامي 2018، و2019، كانت دينا الشربيني هي أبرز حضور حفلات عمرو دياب، وجمعت بينهما مواقف عدة بين "التهوية على الضهر"، حيث أمسكت دينا الشربيني بمروحة لتخفف الحر عن عمرو دياب، ومواقف أخرى حينما غنى لها عمرو دياب عددا من أغانيه.

عزاء مبارك

دخل عمرو دياب إلى العزاء ممسكا بيد دينا الشربيني، مرتديا بدلة سوداء كلاسيكية وكرافت أسود كلاسيك، فيما ارتدت دينا الشربيني بليزر أسود كلاسيك، مع بلوزة من اللون الأسود، وظهرت بدون مكياج، وتسريحة شعر بسيطة منسدلة.

والفنان عمرو دياب قليل الظهور في تلك المناسبات، فأثار ظهوره مع دينا الشربيني للعزاء ضجة كبيرة.