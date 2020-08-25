كتب: هن - 02:43 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020

قدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل جمبري مشوي بالليمون، وذلك من خلال برنامجها "شبكة وصنارة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. ويعد الجمبري من المأكولات البحرية المفضلة بالنسبة للكثيرين، ويعرض "هن" طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة. مقادير عمل جمبري مشوي بالليمون جمبري حجم كبير بالذيل عصير ليمون ثوم زيت زيتون خل جنزبيل بودرة شطة Advertisements مستردة صلصة ملح وفلفل أسياخ شيش طاووق طريقة عمل جمبري مشوي بالليمون يتبل الجمبري بكل المكونات يوضع في أسياخ خشبية ويشوى في الطاسة يوضع في طبق التقديم ويقدم مع باقي صوص التتبيلة طريقة عمل الدريسينج تخلط جميع المكونات معًا

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