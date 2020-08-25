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طريقة عمل جمبري مشوي بالليمون

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كتب: هن -

02:43 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020

جمبري مشوي بالليمون

قدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل جمبري مشوي بالليمون، وذلك من خلال برنامجها "شبكة وصنارة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة.

ويعد الجمبري من المأكولات البحرية المفضلة بالنسبة للكثيرين، ويعرض "هن" طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة.

مقادير عمل جمبري مشوي بالليمون

جمبري  حجم كبير بالذيل

عصير ليمون 

ثوم 

زيت زيتون 

خل 

جنزبيل بودرة 

شطة 

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مستردة 

صلصة 

ملح وفلفل 

أسياخ شيش طاووق

 طريقة عمل جمبري مشوي بالليمون

يتبل الجمبري بكل المكونات

يوضع في أسياخ خشبية

ويشوى في الطاسة

يوضع في طبق التقديم ويقدم مع باقي صوص التتبيلة

طريقة عمل الدريسينج

تخلط جميع المكونات معًا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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