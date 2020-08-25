سعر نظارة عمرو دياب في برومو مسلسله الجديد: 3200 جنيه

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يخطف عمرو دياب، الأنظار دوما باللوك الذي يظهر به، على مدار عشرات السنين يبهر جمهوره ومحبيه بأشكال الملابس الجديدة، والتي تظل موضة من بعده لعقود، وأشد ما يميز "الهضبة" هو ارتدائه لنظارات شمسية "ترند"، وجديدة من موديل العام.
وخلال برومو مسلسله المقرر تصويره لمنصة نتفلكس، أطل "الهضبة"، بنظارة شمسية مدورة وليست "راي بان"، كما اعتاد ما جعله يشكل خيوطا جديدة للموضة في العام الحالي وللأعوام القادمة، يرتديها الشباب في الجامعات والصيف وأماكن الخروج.
وسعر نظارة عمرو دياب يتراوح بين 2400 إلى 3200 جنيه، والتي تباع في مواقع عبر الإنترنت، هي من ماركة Johnny، ولها العديد من الأشكال والألوان.
ومن بين ألوان النظارة، البني التايجر، والأسود السادة، والأسود في ذهبي، والأسود في فضي، والرمادي، والبني الفاتح، وغيرها من الألوان التي تتناسب مع الملابس المختلفة.
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