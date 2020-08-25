توقعات الأبراج اليوم 25-8-2020: هدية لـ العقرب وتحسن لـ الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscop".

الحمل

أوضاعك المالية في طريقها للتحسن، وتحصل على تقدير من المحيطين

الثور

على الصعيد العاطفي تحظى بليلة رومانسية مع الشريك

الجوزاء

اشحن عقلك بكل ما هو إيجابي، واستثمر طاقتك

السرطان

أوضاعك المالية غير مستقرة، ويؤثر ذلك على مزاجك العام وحماسك

الأسد

فترة مليئة بالتوتر، وستمر ولن تدم طويلا

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العذراء

لا تقف في وجه الريح، وكن أكثر مرونة

الميزان

استرخ واستمتع بيوم وسط أجواء عائلية ممتعة

العقرب

قد يفاجئك الشريك بعشاء أو هدية غير متوقعة

القوس

توقع كل شيء كي لا تنصدم بالواقع، وخطط للمستقبل بحذر

الجدي

تريث في نقاشاتك والقرارات التي تفكر بها، تهورك بأي قرار عواقبه وخيمة

الدلو

تشعر بالتردد تجاه مسألة حساسة تخص مستقبلك

الحوت

تجد المساعدة من المقربين، وذلك يشعرك بالطاقة والحب