كتب: هن - 12:41 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020

الكشري الأصفر، أو الأرز بالعدس الأصفر مع بيض مسلوق، يعتبر وجبة متكاملة من البروتين والنشويات، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل أرز بعدس أصفر. المقادير 2 كوب أرز أبيض مصري مغسول. كوب عدس أصفر مغسول. 2 كوب ماء مغلي. بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا. 2 ملعقة كبيرة زيت. 3/4 ملعقة صغيرة كمون مطحون. بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة. ملح وفلفل أسود. Advertisements 4 بيض مدحرج. طريقة عمل أرز بالعدس الأصفر يسخن الزيت، على نار متوسطة ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل. يضاف الأرز والعدس والملح والفلفل الأسود والكمون، ويقلب جيدًا. يضاف الماء المغلي، ويترك حتى يغلي ويبدأ الأرز بتشرب الماء. يغطي القدر، ويترك على نار هادئة جدًا لمدة 45 دقيقة، ويقلب مرةً واحدة في نصف المدة. تقلى شرائح البصل في زيت غزير ومغلٍ حتى تُصبح ذهبية اللون. في طبق التقديم، يوضع الأرز بالعدس الأصفر، ثم يزين بالبصل الذهبي. يوزع البيض المدحرج فوق الكشري، ويقدم ساخنًا.

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