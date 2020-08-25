"قومي المرأة" يشكر النائب العام في قضية "جريمة فيرمونت"

علاقات و مجتمع

Advertisements

تقدم المجلس القومي للمرأة بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى النائب العام المستشار "حمادة الصاوي" وذلك لإصداره قراراً بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها أجرت تحقيقات في الواقعة، ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وفخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام للبلاغ التى تقدمت بها الفتاة ضحيه هؤلاء المتهمين و لقراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ، مؤكدة أن قرار النيابة العامة اليوم بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم .

بعث برسالة طمأنينه وراحة لنساء وفتيات مصر ورجالها الشرفاء ، مشيرة ان القرار أكد أن القانون المصري يقف بجانب كل فتاة وسيدة مصرية ليحمى ويصون حقوقها . كما أضافت رئيسة المجلس أن بيان النيابة العامة أثلج قلوب كل فتيات وسيدات مصر وخلق شعور لديهم بأن حقهن مهما تأخر لن يضيع فى ظل قانون يحمى المرأة ويحترمها ، كما أن هذا البيان رسالة للعالم أن مصر لم ولن تقبل المساس و التعرض لفتياتها بأي شكل من الأشكال بحكم القانون .