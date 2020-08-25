منها المناشف.. أشياء تجنبي الاحتفاظ بها تحت حوض المطبخ

ماما

عندما يكون المطبخ مساحته ضيقة، يلجأ بعض الناس إلى تخزين عدة مواد تحت حوض المطبخ، دون الانتباه إلى خطورة بعض هذه المواد على صحتهم.

وحول هذا الأمر كشف تقرير ألماني، نشرته مجلة مجلة "فرويندنين"، عن ثلاثة أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها تحت رخام المطبخ، بحسب "دويتشه فيله".

أشياء تجنب وضعها تحت حوض المطبخ

منتجات قابلة للاحتراق

أحرص على عدم تخزين أي مواد قابلة للاحتراق في المطبخ.

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ويمكن التعرف على هذه المنتجات من خلال رمز النار الصغير الموجود عليها كما يفضل حفظ هذه المواد في مكان آمن وبعيدا عن أشعة الشمس.

المواد الكيميائية الصلبة

يجب دائما تخزين مواد التنظيف، التي تحتوي على مواد كيميائية صلبة بأمان، حيث أن خطر سقوط المواد الكيميائية وتسربها مرتفع جدًا.

ومن الأفضل، تخزين مواد التنظيف المحتوية على مواد كيميائية صلبة في مكان آخر غير المطبخ، خاصة وأنه لا يتم استعمالها بشكل يومي للتنظيف.

مناشف الأواني

يفضل الاحتفاظ بمناشف الأواني في مكان بعيد نوعاً ما، لأنه في حال وضع مناشف الأواني مباشرة تحت مجلى المطبخ، فإن ذلك قد يؤدي إلى تكون الجراثيم فوقها، ونقلها إلى باقي الأواني عند استعمالها في وقت لاحق.